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आज 7 सितंबर 2026 मीन राशिफल: खानपान साधारण रहेगा, व्यक्तित्व सामान्य रहेगा

Aaj ka Meen Rashifal 7 September 2026, Pisces Horoscope Today: मन की बात में धैर्य बनाए रखें. साहस संपर्क से स्थिति सम्हालेंगे. अपनों की सीख सलाह पर ध्यान देंगे. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे.

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pisces horoscope
pisces horoscope

परिवार में रुचि बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन की कोशिश बनाए रखेंगे. निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी. भावुकता में फैसले लेने से बचें. वाणी व्यवहार में विनम्रता दिखाएं. व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी रखेंगे. प्रबंधन पर फोकस होगा. विवेक विनम्रता बनाए रहेंगे. निजी मामले सामान्य रहेंगे. संबंधों में मिश्रित स्थिति बढ़ेगी. प्रशासनिक प्रयास गति पाएंगे. अपनों को आदर सम्मान दें. धैर्य धर्म का पालन रखेंगे. संबंधों को मजबूती मिलेगी. जिद व अहंकार में न आएं.

 
नौकरी व्यवसाय- पेशेवर विषय पक्ष में रहेंगे. कला कौशल पर बल बना रहेगा. कारोबारी सक्रियता बढ़ाएंगे. विस्तार कार्य पर फोकस रखेंगे. विविध मामले सकारात्मक रहेंगे. बड़ों से सहयोग मिलेगा.  

धन संपत्ति- प्रबंधन संवार पाएगा. आर्थिक लाभ बढ़ेगा. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. समकक्षों से सहयोग मिलेगा. प्रतिभा प्रदर्शन बढ़त पर बने रहेंगे. धनधान्य मंे इजाफा होगा. महत्वपूर्ण कार्यों  को गति देंगे.  

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प्रेम मैत्री- परिवार में सुख बना रह़ेगा. प्रिय से भेंट मुलाकात होगी. रिश्तों में रुचि रहेगी. निजी प्रदर्शन सामान्य बना रहेगा. मन की बात में धैर्य बनाए रखें. साहस संपर्क से स्थिति सम्हालेंगे. अपनों की सीख सलाह पर ध्यान देंगे. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. भावुकता में आने से बचें.  


स्वास्थ्य मनोबल- खानपान साधारण रहेगा. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. नियमित स्वास्थ्य जांच रखेंगे. अनुशासन बढ़ाएं. संकीर्णता का त्याग करें.  

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आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर सपरिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. अफवाह में न आएं.  

शुभ अंक : 2, 3 और 7

शुभ रंग : स्वर्णिम

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