Aaj ka Rashifal 7 सितंबर 2026: मकर राशि में धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष

धन लाभ का योग बन रहा है. घर परिवार से सहयोग प्राप्त होगा. कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी. करियर को आगे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे. आपका मान-यश और बढ़ेगा. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

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जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

वृष

हर काम सावधानी से करें. किसी बात को लेकर लोगों से उलझें नहीं. मित्रों से मतभदे हो सकता है. सीनियर अधिकारियों से सहयोग मिलेगा. जल्दबाजी में कोई काम करने से बचें. व्यापार में उधार लेकर पैसा ना लगाएं.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- किसी मंदिर में मिश्री का दान करें

मिथुन

नौकरी बदलने में जल्दबाजी ना करें. अचानक खर्चों में बढ़ोतरी होगी. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगाय. कोर्ट केस में सफलता मिलेगी. शत्रुओं से सावधान रहें. व्यापार से संबंधित काम बनेंगे.

जरूरी टिप-कम बोलें

शुभ रंग- भूरा

उपाय- किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें

कर्क

प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे. पूरे उत्साह से काम करेंगे. कहीं से शुभ समाचार मिलेगा. क्रोध से बचना होगा. जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी. व्यापार से संबंधित लाभ का योग है.

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जरूरी टिप- खर्चों को कंट्रोल करें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- किसी मंदिर में फूल दान करें

सिंह

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. कोर्ट केस में सफलता मिलेगी. कहीं से शुभ समाचार मिलेगा. उधार लेनदेन से बचना होगा. संतान से खुशी मिलेगी. व्यापार में जल्दबाजी में फैसला ना करें.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें

शुभ रंग- लाल

उपाय- किसी गरीब को फल का दान करें

कन्या

मन में चिंता को पालना उचित नहीं है. समस्याओं से छुटकारा मिलेगा. अपने काम पर ध्यान देना होगा. संतान से सुख मिलेगा. रिश्ते मजबूत होंगेय. व्यापार में फायदे का योग है.

जरूरी टिप- बड़े वादे करने से बचें

शुभ रंग- बादामी

उपाय-किसी मंदिर में सुगंधित धूप का दान करें

तुला

भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. परिवार को और वक्त देना होगा. जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें. लोगों से विवाद हो सकता है सावधान रहें. छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी. व्यापार से संबंधित काम बनेंगे.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- किसी गरीब को आटे का दान करें

वृश्चिक

आपके खर्चे बढ़ेंगे. सेहत के मामले में सावधान रहें. रुके हुए काम बनेंगे. रिश्तेदारों से संबंध सुधरेंगे. पैसों से जुड़ा फैसला सोच समझ कर करें. विदेश से जुड़े व्यापार में लाभ होगा.

जरूरी टिप- फिजूल खर्ची से बचें

शुभ रंग- मरून

उपाय-किसी गरीब को भोजन दान करें

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धनु

आपकी इनकम बढ़ेगी. क्रोध से बचना होगा. ऑफिस में सहयोगियों से मदद मिलेगी. संतान की सेहत को लेकर चिंता रहेगी. यात्रा से लाभ होगा. व्यापार में फायदे का योग है.

जरूरी टिप- काम में देरी से बचें

शुभ रंग- सुनहरा

उपाय- किसी मंदिर में मिश्री का दान करें

मकर

आपकी योजनाएं सफल होंगी. भाग्य का साथ मिलेगा. धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे. रिश्तेदारों से मुलाकात होगी. सेहत पर ध्यान देना होगा. व्यापार में जल्दबाजी में फैसले ना करें.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- हल्का नीला

उपाय- किसी गरीर को फल दान करें

कुंभ

भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा. परिवार के सहयोग से काम बनेंगे. नकारात्मक सोच से बचना होगा. अपना खान-पान ना बिगड़ने दें. व्यापार में धन लाभ होगा.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें

मीन

हर काम सावधानी से करने का दिन है. अपने समय का सही तरीके से उपाय करें. करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे. अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाना होगा. स्वभाव में अहंकार का भाव ना बढ़ने दें. व्यापार में सावधानी रखें हानि हो सकती है.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- औरेंज

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

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आज का उपाय

यदि जीवन में बहुत अशांति रहती है तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें. पीले फूल भगवान विष्णु को चढ़ाएं. लाला पुष्प मां लक्ष्मी को चढ़ाएं. फल का भोग लगाएं. घी का दीपक जलाकर आरती करें. भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें. भगवान विष्णु से प्रार्थना करें.

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