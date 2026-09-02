Mithun Tarot Rashifal 2 September 2026: खाने पीने का रखें ध्यान, बढ़ सकती है सैलरी

मिथुन

क्वीन ऑफ स्वार्ड्स

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आज का दिन आप के लिए अनुभव से परिणाम संवारने और तर्कपूर्ण फैसले लेने में सहयोगी हे. कारोबारी सक्रियता बढ़ाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. नई शुरूआत कर सकते हैं. लक्ष्य पाने में सहजता रखेंगे. प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ाएंगे. दोस्तों से भेंट होगी. महत्वपूर्ण चर्चाओं में प्रमुखता से शामिल होंगे. खानपान आकर्षक रहेगा.

व्यापार में तेजगति पर जोर होगा. लाभ अपेक्षित बनाए रखेंगे. प्रभावी अंदाज में कार्य करने की सोच रहेगी. आसपास का वातावरण अनुकूल बना रहेगा. भव्यता व संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. अपनों के लिए सहजता बनी रहेगी. लोगों का समर्थन बना रहेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. सभी की मदद का भाव बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य: शारीरिक जांच परिणाम पक्ष में बनेंगे. ऊर्जा स्तर बेहतर बना रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में तेजी बनी रहेगी. लेनदेन में सक्रियता लाएंगे. आय के नए ढंग अपनाएंग.

रिश्ते: सबसे सहयोग रहेगा. घर में स्नेह का वातावरण बनाए रखेंगे. मेहमानों का आना बना रहेगा.

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