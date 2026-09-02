scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 2 September 2026: खाने पीने का रखें ध्यान, बढ़ सकती है सैलरी

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 2 September 2026: प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ाएंगे. दोस्तों से भेंट होगी. महत्वपूर्ण चर्चाओं में प्रमुखता से शामिल होंगे. खानपान आकर्षक रहेगा.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन
क्वीन ऑफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए अनुभव से परिणाम संवारने और तर्कपूर्ण फैसले लेने में सहयोगी हे. कारोबारी सक्रियता बढ़ाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. नई शुरूआत कर सकते हैं. लक्ष्य पाने में सहजता रखेंगे. प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ाएंगे. दोस्तों से भेंट होगी. महत्वपूर्ण चर्चाओं में प्रमुखता से शामिल होंगे. खानपान आकर्षक रहेगा.

व्यापार में तेजगति पर जोर होगा. लाभ अपेक्षित बनाए रखेंगे. प्रभावी अंदाज में कार्य करने की सोच रहेगी. आसपास का वातावरण अनुकूल बना रहेगा. भव्यता व संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. अपनों के लिए सहजता बनी रहेगी. लोगों का समर्थन बना रहेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. सभी की मदद का भाव बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

ठीक से निभाएंगे रिश्ते, प्रतिष्ठा बढ़ेगी
लोगों की चिकनी-चुपड़ी बातों में ना आएं, लेनदेन में चूक से बचें
विशेष बातों को ना करें नजरअंदाज, हो सकता है धन प्राप्त
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, पैसों की बचत बढ़ेगी
लेन-देन में सजगता बनाए रखेंगे, वित्तीय मौके बनेंगे

स्वास्थ्य: शारीरिक जांच परिणाम पक्ष में बनेंगे. ऊर्जा स्तर बेहतर बना रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.
आर्थिक स्थिति: कारोबार में तेजी बनी रहेगी. लेनदेन में सक्रियता लाएंगे. आय के नए ढंग अपनाएंग.
रिश्ते: सबसे सहयोग रहेगा. घर में स्नेह का वातावरण बनाए रखेंगे. मेहमानों का आना बना रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Vrishabh Tarot Rashifal 2 September 2026: लोगों की चिकनी-चुपड़ी बातों में ना आएं, लेनदेन में चूक से बचें |
    Mesh Tarot Rashifal 2 September 2026: विशेष बातों को ना करें नजरअंदाज, हो सकता है धन प्राप्त |
    Career Rashifal 2 September 2026 (करियर राशिफल): सिंह राशि वालों का स्मार्ट वर्किंग पर जोर रहेगा, जानें अपनी राशि का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 2 September 2026: मकर राशि वालों की पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    Arthik Rashifal 2 सितंबर 2026: वृश्चिक राशि वाले खर्च और निवेश पर नियंत्रण रखें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 2 सितंबर 2026: आज 2 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    आज 2 सितंबर 2026 मीन राशिफल: बैंकिग पर जोर रखेंगे, धनधान्य में वृद्धि होगी |
    आज 2 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: पद प्रभाव बढ़ाएंगे, जोखिमपूर्ण विषयों में रुचि रखेंगे |
    आज 2 सितंबर 2026 मकर राशिफल: पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी, भवन वाहन के मामले पक्ष में रहेंगे |
    आज 2 सितंबर 2026 धनु राशिफल: करियर पर फोकस रखेंगे, अनुकूल समय का लाभ लेंगे
    Advertisement