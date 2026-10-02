Mithun Tarot Rashifal 2 October 2026: लाभ सामान्य रहेगा, अनदेखी से बचें

मिथुन

द टावर

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आज का दिन आप के लिए तैयारी से आगे बढ़ने और वित्तीय चुनौतियों का सामना करने का संकेतक है. धैर्य से कदम आगे बढ़ाएं. संबंधों पर भरोसा बनाए रखें. अनुभवों को लाभ उठाएं. कारोबारी गतिविधियों में उतावलापन न दिखाएं. उचित रीति से कार्यों को आगे बढ़ाएं. लापरवाही और अनदेखी से बचें. परिणाम प्रभावित हो सकते हैं.

व्यावसायिक लक्ष्य पाने का प्रयास बनाए रखें. आसपास के वातावरण में असजता को बढ़ावा देने से बचें. कामकाज में संतुलन बनाए रखें. नियम संयम पर ध्यान दें. जीवन स्तर पूर्ववत् बना रहेगा. अच्छे लोगों का सानिध्य बनाए रखें. आयोजन में शामिल होंगे. घर वालों के साथ समय बांटें. स्वयं पर ध्यान दें. साहस बनाए रखें.

स्वास्थ्य: सेहत साधारण रहेगी. खानपन को अनदेखा न करें. भावनात्मक फैसलों से बचें.

आर्थिक स्थिति: कामकाज में स्पष्टता बढ़ाएं. विविध मामलों पर फोकस रखें. लाभ सामान्य रहेगा.

रिश्ते: करीबी सहयोगी रहेंगे. अपनों का समर्थन उत्साहित रखेगा. निजी जिम्मेदारियों को पूरा करें.

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