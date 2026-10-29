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Career Rashifal 29 October 2026 (करियर राशिफल): तुला राशि वाले धैर्य से काम लें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Career Rashifal 29 October 2026 (करियर राशिफल): करियर में लाभ और उन्नति के अवसर मिल सकते हैं.  आपकी प्रतिभा को पहचान मिलेगी.  पेशेवर प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं.

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मेष राशि: कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं.  सहकर्मियों के सहयोग से कामकाज में सफलता मिलेगी.  व्यापार विस्तार की योजनाओं को गति मिलेगी . आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं. 

वृषभ राशि: करियर में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं.  कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा को पहचान मिल सकती है.  लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें, प्रयासों को सहयोग मिलेगा.  इच्छित उपलब्धियां हासिल करने में सफलता मिल सकती है. 

मिथुन राशि: करियर के मामलों में स्पष्टता बनाए रखें.  कामकाज में लाभ सामान्य रह सकता है.  व्यापार विस्तार की योजनाओं पर काम करते समय जल्दबाजी न करें.  सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखें. 

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कर्क राशि: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं.  आपकी कार्यक्षमता और बेहतर प्रदर्शन से नए अवसर मिल सकते हैं.  पेशेवर मामलों में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें.  अनुशासन बनाए रखें. 

सिंह राशि: करियर में प्रदर्शन बेहतर रहेगा.  अपनी योग्यता के दम पर कार्यक्षेत्र में अलग पहचान बना सकते हैं.  योजनाओं को गति मिलेगी.  कामकाज के विस्तार के अवसर सामने आ सकते हैं. 

कन्या राशि: भाग्य का साथ मिलने से करियर में तेजी आएगी.  कारोबारी बातचीत में आपका प्रभाव बढ़ेगा.  लंबी अवधि की योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलता मिल सकती है.  वरिष्ठों का सहयोग भी मिलेगा. 

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तुला राशि: कार्यक्षेत्र में जरूरी कामों को प्राथमिकता दें.  पेशेवर मामलों में धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा.  सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें . महत्वपूर्ण फैसले लेने में जल्दबाजी से बचें. 

वृश्चिक राशि: करियर में उन्नति के अवसर बढ़ सकते हैं.  कारोबार में नई गतिविधियों को गति मिलेगी.  महत्वपूर्ण मामलों में सफलता मिलने की संभावना है.  टीम के सहयोग से कामकाज बेहतर बना रहेगा. 

धनु राशि: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना होगा.  नियमितता और धैर्य से लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी.  वरिष्ठों की सलाह पर ध्यान दें.  पेशेवर मामलों में जल्दबाजी करने से बचें. 

मकर राशि: करियर में लाभ और उन्नति के अवसर मिल सकते हैं.  आपकी प्रतिभा को पहचान मिलेगी.  पेशेवर प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं.  नए प्रस्ताव मिलने की संभावना है, इसलिए अवसरों का सही इस्तेमाल करें. 

कुंभ राशि: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा और मेहनत का अच्छा प्रदर्शन रहेगा.  वरिष्ठों और सहकर्मियों का सहयोग मिल सकता है.  प्रशासनिक मामलों में सुधार होगा, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ने पर काम को व्यवस्थित रखना जरूरी होगा. 

मीन राशि: करियर और कारोबार में मजबूती आएगी.  पेशेवर यात्राओं और नए संपर्कों से लाभ मिल सकता है.  कारोबार के विस्तार की योजनाएं आगे बढ़ेंगी.  सहकर्मियों के साथ तालमेल से महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी. 

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