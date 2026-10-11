Makar Tarot Rashifal 11 October 2026:  लक्ष्य पूरा करेंगे, अवसरों का लाभ उठाएंगे

मकर

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क्वीन आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए चतुराई से बात करने और अपनी स्थिति को बेहतर बनाए रखने में सहयोगी है. औरों के लिए आपको बहका पाना कठिन होगा. उन्हीं के अंदाज में जवाब देंगे. करीबियों के साथ संबंध बेहतर बनाए रहेंगे. घर में समता की भावना को बल देंगे. अधिकारियों का सानिध्य बनाए रखेंगे. योजनाएं साझा करने से बचेंगे. कारोबार में उत्साह रखेंगे.

व्यावसायिक लक्ष्य पाने पर जोर होगा. पद प्रतिष्ठा के प्रयास बनाए रखेंगे. घर में खुशियों को बढ़ावा मिलेगा. कामकाजी गतिविधियां तेज करेंगे. संवेदनशील मामलों में सजगता बनाए रखेंगे. व्यवस्था के प्रति उत्साह दिखाएंगे. करीबी मदद बनाए रहेंगे. कला प्रदर्शन के अवसर भुनाएंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा देंगे. नवीन तरीकों को बढ़ावा मिलेगा.

स्वास्थ्य: शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. नियमित स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. सक्रियता बढ़ेगी.

आर्थिक स्थिति: कारोबारी गतिििवधियों को बढ़ाएंगे. लक्ष्य पूरा करेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

रिश्ते: सबका समर्थन पाएंगे. बातचीत में सहजता रहेगी. सबसे मिलकर आगे बढ़ेंगे. संबंध सहज रहेंगे.

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