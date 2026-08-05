Makar Tarot Rashifal 5 August 2026: मकर राशि वाले पाएंगे मनचाही सफलता, हर कार्य में महसूस करेंगे ऊर्जावान

मकर

ऐट आफ स्वार्ड्स

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आज का दिन आप के लिए अधिक सोच विचार में बने रहने की अपेक्षा पहला कदम जल्द उठाने की सलाह का सूचक है. आत्मबल मजबूत बनाए रखें. कार्योंं में साहस दिखाएं. आवश्यक गतिविधियों पर फोकस बनाए रखें. चिंता व अतिचिंतन की आदत से बचें. कार्ययोजनाओं का सहजता से आगे बढ़ाएं. व्यवस्था से तालमेल बिठाए रखें. जोखिम उठाने से बचें.

विभिन्न चर्चाओं में सहज सावधानी रखें. व्यावसायिक चुनौतियों में सहज रहें. लोभ व प्रलोभन में न आएं. कारोबार में संतुलन व नियंत्रण रखंेे. समता सामंजस्यता बनाए रखें. विरोधियों से सतर्कता बनाए रखें. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. रिश्तों में धैर्य दिखाएं. करीबी से सहज संबंध बनाए रखेंगे. सजगता सतर्कता से आगे बढ़ेंगे. निर्देशा का पालन करें.

स्वास्थ्य: सतर्कता बनाए रहें. रुटीन कार्योंं को पूरा करें. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न दिखाएं.

आर्थिक स्थिति: अधिकारों की रक्षा का प्रयास रहेगा. लाभ साधारण बना रहेगा. व्यवस्था में सजगता बढ़ाएं.

रिश्ते: घर में सभी का सहयोग रहेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. निजी कार्यों में अवसर बढ़ेंगे.

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