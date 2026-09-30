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आज 30 सितंबर 2026 वृष राशिफल: ठग सक्रियता दिखा सकते हैं, स्वास्थ्य के प्रति ढिलाई न दिखाएं

Aaj ka Vrishabh Rashifal 30 September 2026, Taurus Horoscope Today: संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. भेंट के लिए उचित अवसर का इंतजार करें. परिचित की अनदेखी नहीं करें. अपनों की सीख सलाह पर ध्यान दें. प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे. मन की बात कहने में संकोच रह सकता है. आलोचना से बचें.

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taurus horoscope
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वक्त की चाल तेज सुधार लेगी. आर्थिक मामलों में सजगता बढ़ाएंगे. व्यावसायिक निर्णयों में स्पष्टता आएगी. बड़ों की बात पर ध्यान देंगे. अधिकारियों व जिम्मेदारों की सलाह मानेंगे. न्यायिक विषयों की अनदेखी न करें. कामकाजी चर्चाओं में समय दें. पेशेवर संतुलन बनाए रखें. दूर-दराज के प्रयासों में गति आएगी. विविध मामले लंबित रह सकते हैं. लेनदेन में दबाव में न आएं. यात्रा संभव है. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. महत्वपूर्ण वार्ता में सहजता बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- वैदेशिक कार्य गति लेंगे. निवेश पर जोर बना रहेगा. व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा करने में उतावली से बचें. सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्यों में व्यवस्था मजबूत बनाएं.

धन संपत्ति- आर्थिक निवेश बढ़ सकता है. बजट के अनुसार कार्य करें. वित्तीय गतिविधियों में सक्रियता बनी रहेगी. लेन-देन के कार्यों में धैर्य बनाए रखें. कामकाजी संसाधनों बढ़ाएंगे. पेपरवर्क में स्पष्ट रहें.

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प्रेम में सकारात्मकता रहेगी, भेंटवार्ताओं में सक्रियता रहेगी

प्रेम मैत्री- रिश्तों में संवेदनशील बने रहेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. भेंट के लिए उचित अवसर का इंतजार करें. परिचित की अनदेखी नहीं करें. अपनों की सीख सलाह पर ध्यान दें. प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे. मन की बात कहने में संकोच रह सकता है. आलोचना से बचें. 

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बनाए रखें. मनोबल सामान्य रहेगा. ठग सक्रियता दिखा सकते हैं. स्वास्थ्य के प्रति ढिलाई न दिखाएं. व्यवस्था मजबूत रखें. 

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आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. पितरों को तिल और जौ से जल अर्पण करें. धूर्त से बचें. 

शुभ अंक : 3, 4, 5 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

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