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आज 23 सितंबर 2026 मकर राशिफल: धनधान्य बढ़त पर रहेगा, लक्ष्य साधने में आगे होंगे

Aaj ka Makar Rashifal 23 September 2026, Capricorn Horoscope Today: मित्रता में पहल दिखाएंगे. प्रियजनों के संग सुख से रहेंगे. संबंध मधुर बने रहेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. संवेदनशीलता रखेंगे. अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. दोस्तों से भेंट होगी.

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capricorn horoscope
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नवकार्यों की रूपरेखा बनेगी. चहुंओर लाभ एवं शुभता का संचार रहेगा. सृजनात्मक गतिविधियों में सहज होंगे. घर में सुखद वातावरण रहेगा. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.यात्रा के संकेत बने हुए हैं. शुभ सूचना मिलेगी. लोगों से भेंट व संपर्क में सहज रहेंगे. निजी संबंधों का लाभ मिलेगा. रचनात्मक कार्यों को संवारेंगे. स्मरणीय पल साझा करेंगे. विनम्रता और एकाग्रता बढ़ेगी. विभिन्न क्षेत्रों में लाभ की संभावना रहेगी. अध्ययन में रुचि रखेंगे. उपलब्धियों को साझा करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में सुधार आएगा. करियर में उचित जगह बनाएंगे. योजनाओं के संचालन में सफल होंगे. साख में वृद्धि होगी. सबका सहयोग मिलेगा. तेजी से विभिन्न कार्य पूरे करेंगे.

धन संपत्ति- व्यावसायिक प्रस्ताव मिलेंगे. विविध प्रयासों को गति देंगे. वित्तीय अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. संपत्ति के मामले पक्ष में बने रहेंगे. धनधान्य बढ़त पर रहेगा. लक्ष्य साधने में आगे होंगे.

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प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. निजी संबंधों में मिठास बनी रहेगी. मित्रता में पहल दिखाएंगे. प्रियजनों के संग सुख से रहेंगे. संबंध मधुर बने रहेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. संवेदनशीलता रखेंगे. अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. दोस्तों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रयोगों पर जोर होगा. विरोधी शांत रहेंगे. करीबियों का साथ विश्वास बढ़ाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

आज का उपाय: भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. नवाचार बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : दलदली

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