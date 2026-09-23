आज 23 सितंबर 2026 वृष राशिफल: मेल-जोल के अवसर बनेंगे, अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे

शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. धर्म की राह प्रबल बनी रहेगी. लाभ वृद्धि से उत्साहित रहेंगे. धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों से जुड़ेंगे. आस्था और अध्यात्म बल पाएंगे. पेशेवर मामले साधेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. पेशेवर अच्छा करेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. बंधु बांधवों से सहयोग बना रहेगा. परिस्थिति में तेज सुधार के संकेत रहेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. चहुंओर सकारात्मक स्थिति बनाए रहेंगे. स्वजन सहयोगी होंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार अपेक्षा से अच्छे रहेंगे. लंबित योजनाओं में सक्रियता आएगी. नीति नियम का पालन करेंगे. श्रेष्ठ कार्यों से जुड़ेंगे. बड़ी सोच से काम लेंगे. अधिकारी सहयोगी होंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य सहजता से करेंगे. आर्थिक मामले गति लेंगे. सहकार बढ़ा हुआ रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में सहजता रहेगी. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. संबंधों में सुधार होगा. प्रेम स्नेह के प्रदर्शन में रुचि रखेंगे. मन की बात कह पाएंगे. मेलजोल के अवसर बनेंगे. अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. आदर स्नेह बनाए रखेंगे. प्रियजनों के संग सुखद पल साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध कार्य आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. भरोसा बनाए रखेंगे.

आज का उपाय: भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. संकल्प रखें.

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शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

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