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आज 23 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: करियर उम्मीद से अच्छा रहेगा, सहकारिता से आगे बढ़ेंगे

Aaj ka Kark Rashifal 23 September 2026, Cancer Horoscope Today: उद्योग एवं व्यापार पर नियंत्रण बढ़ेगा. करियर उम्मीद से अच्छा रहेगा. सहकारिता से आगे बढ़ेंगे. कार्य़क्षेत्र में सबसे बनाकर चलेंगे. योजनाएं सफल रहेंगी.

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cancer horoscope
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करीबियों से नजदीकी बनाए रखेंगे. टीम वर्क को बेहतर संवारने में आगे रहेंगे. साथियों के बीच मतभेद कम होंगे. साझीदारी के व्यवसाय में साहस पराक्रम संवरेगा. परिवार से संबंध मधुर बने रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. भूमि एवं भवन संबंधी योजनाओं को गति देंगे. करियर कारोबार में लाभ बढ़ेगा. विषयों को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी. श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. आशंकाएं दूर होंगी.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग एवं व्यापार पर नियंत्रण बढ़ेगा. करियर उम्मीद से अच्छा रहेगा. सहकारिता से आगे बढ़ेंगे. कार्य़क्षेत्र में सबसे बनाकर चलेंगे. योजनाएं सफल रहेंगी.

धन संपत्ति- आर्थिक व्यवस्था में रुचि बढ़ाएंगे. स्थायित्व के मामले संवरेंगे. नेतृत्व में सफलता मिलेगी. साझीदारी के प्रयास बेहतर रहेंगे. व्यापार में बड़े प्रयासों को बनाए रखेंगे.

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प्रेम मैत्री- अपनों से संपर्क बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंध संवारेंगे. प्रेम और दोस्ती में सहजता बनाए रहेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. परिजनों में सहयोग रहेगा. अपनो से उत्साहित रहेंगे. मित्रता बल पाएगी. रिश्तों में सुधार होगा. सोच विचार से आगे बढ़ेंगे. खुशियों को साझा करेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में स्पष्टता बनाए रहेंगे. उपलब्धियां उत्साहित रखेंगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबल से भरे रहेंगे.

आज का उपाय: भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. वादा निभाएं.

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शुभ अंक : 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग : बेबी ब्लू

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