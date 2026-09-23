आज 23 सितंबर 2026 मेष राशिफल: आय अच्छी रहेगी, इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे

करियर कारोबार में उत्साह से काम लेंगे. साथियों में सहयोग बना रहेगा. अनुबंधों में साहस पराक्रम रखेंगे. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. सहकारिता और स्पष्टता बढ़ाएंगे. कला कौशल पर जोर होगा. वध प्रयासों को बढ़ावा देंगे. बड़ों का सानिध्य बनाए रखें. बड़े लक्ष्य साधेंगे. सक्रियता और निरंतरता से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पैतृक मामलों मे सुधार होगा. प्रबंधन से जुड़े मामले गति लेंगे. लाभ और प्रभाव बढ़ाने पर जोर होगा. संकोच में कमी आएगी.

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नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में तेजी के संकेत हैं. नेतृत्व सम्हालने का भाव बना रहेगा. अनुभवियों का सानिध्य बना रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों में गति बनाए रखेंगे. तेजी से काम लेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक लाभ को बल मिलेगा. आय अच्छी रहेगी. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. फोकस बनाए रखेंगे. संपत्ति के मामले संवार पर बने रहेंगे. भवन व वाहन की खरीदी पर जोर होगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के मामलों में अनुकूल रहेंगे. निजी विषय पक्ष में बनेंगे. रिश्तों में ऊर्जा रखेंगे. सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. सबसे मिलकर चलेंगे. भावनात्मकता में वृद्धि होगी. चर्चाएं सफल होंगी. भाव प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. अपनों का सहयोग बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रभाव में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य समस्याएं हल होंगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. निसंकोच कार्य करेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. यथायोग्य दान दें.

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शुभ अंक : 5, 6 और 9

शुभ रंग : खाकी

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