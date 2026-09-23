आज 23 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: आर्थिक विषयों में ठगी से बचें, प्रलोभन में समझौते न करें

अपरिचित से दूरी बनाए रखें. व्यर्थ वार्ता से बचें. गरिमा गोपनीयता पर जोर दें. लोगों पर अति भरोसा न करें. रुटीन पर फोकस रखें. कामकाज में अप्रत्याशित स्थिति बनी रहेगी. संबंधियों का साथ समर्थन पाएंगे. धैर्य से अवरोधों का समाधान खोजेंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे. नियम कानून के साथ आगे बढ़ेंगे. आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विनम्र बने रहेंगे. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचेंगे. विविध विषय पूर्ववत् बने रहेंगे. अपनों की बात की अनदेखी न करें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार साधारण रहेगा. जोखिम उठाने से बचें. पराक्रम प्रदर्शन में जल्दबाजी न करें. नीतिगत विषयों में स्पष्टता से आगे बढ़ेंगे. निर्णय में धैर्य बनाए रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में ठगी से बचें. प्रलोभन में समझौते न करें. जरूरी कार्यसूची बनाएं. प्रबंधन पर ध्यान दें. बजट से चलें. खोजपरक गतिविधियों पर जोर रखें.

प्रेम मैत्री- लोगों से व्यवहार में स्पष्टता बनाए रखें. भेंट व संवाद में सहज दूरी रखें. वरिष्ठ के अनुभव का लाभ उठाएं. भावनात्मक मामलो में परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ें. आवेश में प्रतिक्रिया देने से बचें. सूचना मिल सकती है. वार्तालाप में सतर्कता रखें. प्रेम संबंधों में सामान्य स्थिति रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सावधानी से आगे बढ़ें. शारीरिक गतिविधियों में सावधानी बरतें. स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दें. अतिश्रम न करें. सामंजस्य रखें.

आज का उपाय: भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. सहनशील बने रहें.

Advertisement

शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : हल्का हरा

---- समाप्त ----