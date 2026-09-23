आज 23 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: अपनों की मदद रखेंगे, प्रियजनों के साथ यादगार वक्त बिताएंगे

भाई बंधुओं का साथ और सानिध्य बनाए रखेंगे. करीबियों से सहजता रहेगी. भाईचारे पर बल देंगे. सबको जोड़े रखने का प्रयास होगा. साहस पराक्रम से परिणाम संवारेंगे. चर्चा संवाद बेहतर बना रहेगा. सबको साथ बनाए रखने का प्रयास रहेगा. भावनात्मक विषयों में सहज रहेंगे. विविध जानकारी जुटाने पर जोर रखेंगे. सहकारिता संवार पर रहेंगी. साझीदारी में रुचि रखेंगे. सभी से सामांजस्य बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे. संपर्क संवाद संवार पाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों को सफलता मिलेगी. जीत का प्रतिशत अच्छा रहेगा. अधिकारियों के सहयोग पाएंगे. कार्यव्यवस्था बेहतर बनाए रहेंगे. आवश्यक कार्यों में सूझबूझ दिखाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्यों को पाएंगे. वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में रहेंगे. सहकारिता बनाए रखेंगे. वित्तीय उपलब्धियां बल पाएंगी. आर्थिक विषयों में इच्छित परिणाम पाएंगे. यात्राएं बढ़ेंगी.

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों से करीबी बनी रहेगी. स्वजनों से भेंट बढ़ेगी. प्रेम स्नेह के मामलों में उत्साह दिखाएंगे. भावनात्मक बातचीत प्रभावी रहेगी. अपनों की मदद रखेंगे. प्रियजनों के साथ यादगार वक्त बिताएंगे. अतिथियों आगमन बना रहेगा. संबंधों पर फोकस रखेंगे. आपसी विश्वास बल पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- घर में आनंद रहेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. सूझबूझ व सजगता बनाए रहेंगे. आलस्य त्यागें. प्रदर्शन संवारें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. सक्रियता बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 5, 6 और 9

शुभ रंग : गुड़ समान

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