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आज 23 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे, नियमों का पालन करेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 23 September 2026, Virgo Horoscope Today: सकारात्मक नजरिया बना रहेगा. प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. समय लेकर भेंट को जाएंगें बड़प्पन रखेंगे. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ेगी. रिश्ते प्रगाढ़ होंगे. संबंध मजबूती पाएंगे.

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virgo horoscope
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व्यक्तिगत चर्चा में उत्साह दिखाएंगे. मित्र संबंधों में ऊर्जा आएगी. परीक्षा प्रतियोगिता में सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में प्रभाव बढ़ेगा. शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी विषय बेहतर होंगे. करीबियों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. चहुंओर सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. निजी चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. आवश्यक कार्यों को गति देगे. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में सावधानी बरतेंगे. निजी संबंध मजबूत रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कलाकौशल से उचित जगह बनाए रहेंगे. कार्यक्षेत्र में उम्मीद से अच्छा कार्य करेंगे. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. उल्लेखनीय व प्रयास बनाए रखेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी.

धन संपत्ति- लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. तेजी से निर्णय लेंगे. कारोबारी मामले संवरेंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. प्रभावपूर्ण व्यवहार रखेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. नियमों का पालन करेंगे.

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प्रेम मैत्री- सहजता से अपना पक्ष रख पाएंगे. सकारात्मक नजरिया बना रहेगा. प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. समय लेकर भेंट को जाएंगें बड़प्पन रखेंगे. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ेगी. रिश्ते प्रगाढ़ होंगे. संबंध मजबूती पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सभी सहयोगी होंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. बौद्धिकता एवं व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा.

आज का उपाय: भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. अनुपालन रखें.

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शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : गहरा हरा

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