आज 23 सितंबर 2026 धनु राशिफल: बचत-बैंकिंग पर फोकस रहेगा, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी

घर परिवार में सुख बढ़ेगा. परिजनों के संग उत्सव की स्थिति बनाए रखेंगे. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सभी को आकर्षित करेंगे. योजनाओं कें संचालन में सफल होंगे. पेशेवर कार्यगति बढ़ाएंगे. घर परिवार में संस्कार एवं परंपराओं को बढ़ावा देंगे. भेंटवार्ताओं पर जोर बनाए रखेंगे. परस्पर समता सामंजस्य बनाए रखेंगे. व्यवहार प्रभावशाली होगा. धन संपत्ति में वृद्धि के संकेत बने हुए हैं. स्वजनों का आना बना रह सकता है. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. कारोबार में प्रभावपूर्ण स्तर बना रहेगा. सफलता प्रतिशत ऊंचा होगा. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी दिखाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा.

धन संपत्ति- बचत और बैंकिंग पर फोकस रहेगा. आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. व्यापारिक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. मूल्यवान भेंट की प्राप्ति होगी. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे. लक्ष्यों को प्राथमिकता देंगे.

प्रेेम मैत्री- रक्तसंबंधों में मिठास बढ़ेगी. परिवार में प्रेम और विश्वास बढ़ा रहेगा. मंगलकाज का वातावरण बनेगा. भेंट मुलाकात में प्रभावी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. प्रेम संबंध पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. सुख साझा करेंगे. व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. मेहमान आएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार मधुर रहेगा. कला कौशल को बढ़ावा देंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. रचनात्मकता बढ़ेगी.

आज का उपाय: भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. साज संवार बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 6, और 9

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

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