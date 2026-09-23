आज 23 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: धोखेबाजों से बचें, खान-पान सामान्य बना रहेगा

आर्थिक लेन-देने में मिश्रित प्रभाव वाला समय है. पेशेवर मामलों में मेहनत से जगह बनाएंगे. चर्चा में संकोच रख सकते हैं. व्यवसायिक विषयों में रुटीन स्थिति बनी रहेगी. कामकाजी नियम अनुशासन पर जोर रखेंगे. कार्य व्यापार में प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रिश्तों में तालमेल बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. निरंतरता पर ध्यान देंगे. पेपरवर्क में अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे. सफेदपोष ठगों से बचाव रखें. विवेक विनम्रता बनाए रहें. कार्यक्षमता को बल मिलेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर संबंधों पर फोकस बनाए रहें. करियर कारोबार में श्रमशीलता बढ़ाएं. विविध प्रयासों से प्रदर्शन संवारें. समकक्ष सहयोग बनाए रहेंगे. आवश्यक कार्यों में गति आएगी.

धन संपत्ति- आर्थिक जोखिम न उठाएं. उधार से बचें. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. कारोबारी मामलों में कार्ययोजना व प्रबंधन पर जोर होगा. सबको साथ लेकर चलें. कार्यगति नियमित रहेगी.

प्रेम मैत्री- रिश्ते सहज रहेंगे. साथियों में सामंजस्य बढ़ेगा. विभिन्न मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. अपनों का साथ समर्थन बनाए रखें. स्वजनों का सम्मान बनाए रखें. अपनों के समक्ष व्यवस्तता की स्थिति से बचें. व्यक्तिगत संबंधों में शुभता रहेगी. करीबी सहयोगी रहेंगे. गरिमा का ध्यान रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्यगत असहजता बढ़ सकती है. धोखेबाजों से बचें. खानपान सामान्य बना रहेगा. अतिभार से बचें. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा.

आज का उपाय: भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. सतर्क रहें.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 5 और 9

शुभ रंग : पिस्ता कलर

---- समाप्त ----