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आज 23 सितंबर 2026 तुला राशिफल: जरूरी खरीदी करेंगे, भवन और वाहनादि में रुचि दिखाएंगे

Aaj ka Tula Rashifal 23 September 2026, Libra Horoscope Today: सहज आकर्षण अनुभव करेंगे. करीबियों का साथ रहेगा. चर्चा में उतावली न दिखाएं. भावनात्मक पक्ष साधारण रहेगा. भेंटवार्ता अनुकूल रहेगी. सामंजस्य से काम लें.

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libra horoscope
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परिवार के लोगों की बातों पर ध्यान दें. जिम्मेदारों का साथ और भरोसा बनाए रखें. घर के लोगों से करीबी बढ़ेगी. निजी यात्रा पर जा सकते हैं. कामकाज और प्रबंधन में लक्ष्य पर फोकस रहेगा. जिद जल्दबाजी व अहंकार से बचें. सुख सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा. भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं. जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें. आवश्यक विषयों में सक्रियता रहेगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. आस्था विश्वास से कार्यों को आगे बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. योजनाओं पर अमल बढ़ेगा. प्रबंधकीय विषयों पर ध्यान बना रहेगा. वाणिज्यिक मामले संवार पाएंगे. स्वार्थ और संकीर्णता का त्याग करें.

धन संपत्ति- जरूरी खरीदी करेंगे. भवन व वाहनादि में रुचि दिखाएंगे. प्रबंधन व लाभ पर फोकस रखेंगे. आर्थिक विषयों में उतावली न दिखाएं. लोभ प्रलोभन में नहीं आएं. समता बढ़ाएं.

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उतावली न दिखाएं, रिश्तों में उत्साहित रहें

प्रेम मैत्री- निजी विषयों में विनम्रता बनाए रखें. संबंधों को प्रभावित न होने दें. रिश्तों में पूर्वाग्रह से बचें. आवेश की स्थिति बनी रह सकती है. सहज आकर्षण अनुभव करेंगे. करीबियों का साथ रहेगा. चर्चा में उतावली न दिखाएं. भावनात्मक पक्ष साधारण रहेगा. भेंटवार्ता अनुकूल रहेगी. सामंजस्य से काम लें.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें. जांच में ढिलाई न दिखाएं. अपनों को अनदेखा न करें. निज कार्यों में रुचि रखें. घर में संवार बनी रहेगी.

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आज का उपाय: भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. बड़प्पन से काम लें.

शुभ अंक : 5, 6 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

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