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आज 22 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: उत्साह से कार्य करेंगे, लक्ष्य पर ध्यान देंगे

Aaj ka Makar Rashifal 22 October 2026, Capricorn Horoscope Today: फोकस बनाए रखेंगे.  खानपान पर जोर रहेगा.  उत्साह से कार्य करेंगे.  लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे.  मनोबल ऊंचा रहेगा. 

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capricorn horoscope
capricorn horoscope

धन संपत्ति सकारात्मक संवाद पर जोर रहेगा.  साज संवार पर बनाए रखेंगे.  संग्रह संरक्षण में प्रभावी बने रहेंगे. विभिन्न कार्यों  में शुभता बनी रहेगी.  पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.  आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.  घर आए का सम्मान करेंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे.  परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा.  वाणी व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे.  आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.  करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे.  अतिथि का सत्कार करेेंगे.  बड़प्पन की सोच रहेगी .  धनधान्य बढ़ेगा. संपत्ति के मामले सधेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक कार्यों  में संकोच कम होगा.  योजनाओं में प्रभावशाली बने रहेंगे.  कार्य प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा.  पेशेवर चर्चा में शामिल होंगे.  जिम्मेदारी और वचन निभाएंगे.  साहस बढ़ेगा. 

धन संपत्ति- आर्थिक सफलता से उत्साहित रहेंगे.  संग्रह कार्यों  पर ध्यान देंगे.  आकर्षक प्रस्तावों में वृद्धि होगी.  परंपरागत निवेश पर जोर देंगे.  बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी.  पूंजीगत कार्यों  में प्रभाव बनाए रहेंगे. 

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प्रेम मैत्री- सुखपूर्वक जीवन जीने पर जोर होगा.  वैभव में वृदिध होगी.  निजी संबंध बल पाएंगे. योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे.  प्रेम में मधुरता बढ़ेगी.  भव्य आयोजन में शामिल होंगे.  सबका आदर सम्मान रखेंगे.  प्रिय से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे.  मित्रों का समर्थन रहेगा.  सुखद समय बिताएंगे. 

स्वारथ्य मनोबल- फोकस बनाए रखेंगे.  खानपान पर जोर रहेगा.  उत्साह से कार्य करेंगे.  लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे.  मनोबल ऊंचा रहेगा. 

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आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें.  पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें.  व्रत संकल्प बढ़ाएं.

शुभ अंक : 4, 6 और 8

शुभ रंग : पीतवर्ण

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