आज 20 सितंबर 2026 मेष राशिफल: विनम्रता बनाए रखेंगे, शुभ सूचना मिलेगी

वातावरण की सकारात्मकता का लाभ मिलेगा. कामकाजी मामले संवार पाएंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. कार्यव्यवस्था के सुधार में रुचि रहेगी. आस्था एवं अध्यात्म बढ़ाएंगे. बंधुजनों से तालमेल रहेगा. अनुभवियों से सलाह लेंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. अनुशासन और निंरतरता पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत गतिविधियां बढ़ेंगी. कार्यव्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. धर्म कार्यों में रुचि लेंगे. मनोरंजक यात्रा हो सकती है. सुखद यात्रा पर जा सकते हैं. पुण्य लाभ बढे़गा.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में नवीन कार्यों को बढ़ावा देंगे. अवसर पर कदम आगे बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक मामलों में प्रभावी रहेंगे. अवरोध स्वतः दूर होंगे. कामकाजी परिस्थिति संवरेगी.

और पढ़ें

धन संपत्ति- दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाएंगे. योजनाएं हितप्रद रहेंगी. परिणाम उत्साहित रखेंगे. टीम वर्क बढ़ाएंगे. सहज संपर्कों का फायदा मिलेगा. अनुबंधों में तेजी लाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों से भेंट होगी. जिम्मेदारों संग समय बिताएंगे. परिवार वालों के लिए प्रयासरत रहेंगे. निजी संबंधों पर भरोसा बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में सकारात्मक रहेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. शुभ सूचना मिलेगी. मित्रों संग सुखद पलों को साझा करेंगे. उत्साह बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. तार्किकता पर जोर होगा. शिक्षा में रुचि लेंगे. व्यक्तिगत संबंध बेहतर रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

आज का उपाय: सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. बड़ा सोचें.

शुभ अंक : 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग : केसरिया

---- समाप्त ----