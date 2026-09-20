scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 20 सितंबर 2026 मेष राशिफल: विनम्रता बनाए रखेंगे, शुभ सूचना मिलेगी

Aaj ka Mesh Rashifal 20 September 2026, Aries Horoscope Today: जिम्मेदारों संग समय बिताएंगे. परिवार वालों के लिए प्रयासरत रहेंगे. निजी संबंधों पर भरोसा बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में सकारात्मक रहेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. शुभ सूचना मिलेगी. मित्रों संग सुखद पलों को साझा करेंगे. उत्साह बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

वातावरण की सकारात्मकता का लाभ मिलेगा. कामकाजी मामले संवार पाएंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. कार्यव्यवस्था के सुधार में रुचि रहेगी. आस्था एवं अध्यात्म बढ़ाएंगे. बंधुजनों से तालमेल रहेगा. अनुभवियों से सलाह लेंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. अनुशासन और निंरतरता पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत गतिविधियां बढ़ेंगी. कार्यव्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. धर्म कार्यों में रुचि लेंगे. मनोरंजक यात्रा हो सकती है. सुखद यात्रा पर जा सकते हैं. पुण्य लाभ बढे़गा.
नौकरी व्यवसाय- व्यापार में नवीन कार्यों को बढ़ावा देंगे. अवसर पर कदम आगे बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक मामलों में प्रभावी रहेंगे. अवरोध स्वतः दूर होंगे. कामकाजी परिस्थिति संवरेगी.

धन संपत्ति- दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाएंगे. योजनाएं हितप्रद रहेंगी. परिणाम उत्साहित रखेंगे. टीम वर्क बढ़ाएंगे. सहज संपर्कों का फायदा मिलेगा. अनुबंधों में तेजी लाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों से भेंट होगी. जिम्मेदारों संग समय बिताएंगे. परिवार वालों के लिए प्रयासरत रहेंगे. निजी संबंधों पर भरोसा बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में सकारात्मक रहेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. शुभ सूचना मिलेगी. मित्रों संग सुखद पलों को साझा करेंगे. उत्साह बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मेलजोल के अवसर बनेंगे, प्राप्त होगी अच्छी खबर
मेष राशि वाले आज गाय को रोटी खिलाएं, रुके हुए काम पूरे होंगे
निवेश बढ़ेगा,  खानपान पर ध्यान दें
मेष राशि वाले आज आज उधार लेन-देन से बचें, जानें शुभ रंग
मेष राशिवालों के रिश्तेदारों से मतभेद दूर होंगे, क्रोध को काबू में रखें, जानें दैनिक राशिफल

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. तार्किकता पर जोर होगा. शिक्षा में रुचि लेंगे. व्यक्तिगत संबंध बेहतर रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

आज का उपाय: सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. बड़ा सोचें.

शुभ अंक : 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग : केसरिया

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 20 सितंबर 2026 मेष राशिफल: विनम्रता बनाए रखेंगे, शुभ सूचना मिलेगी |
    महाराष्ट्र: मंत्री बाबासाहेब पाटिल को RBI से झटका, लातूर DCC बैंक के डायरेक्टर पद से हटाया |
    Aaj ka Upay 20 September 2026: बुद्धि, विवेक, आत्मविश्वास पाने के लिए क्या उपाय करें? जानिए
    Advertisement