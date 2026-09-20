आज 20 सितंबर 2026 वृष राशिफल: खर्च और बजट पर ध्यान दें, बचत व वित्तीय अनुकूलन पर जोर देंगे

अपनों के साथ तालमेल बनाए रहें. समता संतुलन से काम लें. लोगों की बातों व विश्वास में जल्दी न आएं. चर्चा संवाद में सावधानी रखें. लोगों से संवाद में सजगता बनाए रहेंगे. कार्य व्यापार में जिम्मेदारियों को निभाएंगे. धैर्य से कार्य करेंगे. व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहेंगे. व्यवहार सरल रहेगा. कामकाजी सफलता पूर्ववत् रहेगी. लक्ष्य से समझौता नहीं करें. लोगों का विश्वास बनाए रखें. सहयोग की भावना रखें. रुटीन पर फोकस बढ़ाएं.

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नौकरी व्यवसाय- फोकस बनाए रखें. आवश्यक कार्य समय पर कर लें. पेशेवर मामलो में तैयारी पर ध्यान दें. नीति नियम का पालन रखेंगे. कामकाजी परिस्थितियां सामान्य रहेंगी.



धन संपत्ति- व्यवसायिक प्रयास गति लेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. मिलेजुले परिणाम बनेंगे. पेशेवर की सीख सलाह रखेंगे. खर्च और बजट पर ध्यान दें. बचत व वित्तीय अनुकूलन पर जोर देंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार में सहयोग बनाए रहेंगे. भावनात्मक का प्रयास बढ़ाएंगे. परिवार से नजदीकी बढ़ेगी. संबंधों में मिठास रहेगी. रिश्ते प्रभावित रह सकते हैं. परिजनों का समर्थन रहेगा. सभी के प्रति सम्मान रखेंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. सीख सलाह बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य पर ध्यान दें. शारीरिक संकेतों को अनदेखा न करें. मनोबल और उत्साह बनाए रखें. खानपान सात्विक रहेगा.

आज का उपाय: सौरमंडल के स्वामी सूर्यदेव को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. धैर्य बढ़ाएं. सहज रहें.

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शुभ अंक : 2, 3 और 6

शुभ रंग : शक्कर के समान

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