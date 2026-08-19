आज 19 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: साथियों पे भरोसा बना रहेगा, विपक्ष शांत रहेगा. तेजी रखेंगे

करीबियों से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. वाणिज्यिक मामले संवार पर रहेंगे. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. शिक्षा पर अमल बनाए रखेंगे. पेशेवरता और अनुशासन बढाएंगे. योजनाओं को समकक्षों के सहयोग से आगे बढ़ाएंगे. परिवार से करीबी रहेगी. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. बड़ों की आज्ञा रखेंगे. उत्साह मनोबल से कार्य बनेंगे. सभी प्रभावित होंगे. व्यक्तिगत विषयों में अच्छा करेंगे. कामकाज बेहतर रहेगा. कला कौशल में बेहतर होंगे. कार्यविस्तार की योजनाएं आकार लेंगी.

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नौकरी व्यवसाय- अवसरों का लाभ लेंगे. लगन से कार्य करेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन का प्रयास रहेगा. कामकाजी मामलों में आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- कारोबारी सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा. इच्छित लाभ एवं लक्ष्य पाने की सोच होगी. आत्मविश्वास व नियंत्रण बढे़गा. साथियों पे भरोसा बना रहेगा. विपक्ष शांत रहेगा. तेजी रखेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से मेजलोल बढ़ाएंगे. सुखद सूचनाएं प्राप्त होंगी. प्रेम पक्ष संवार पर रहेगा. प्रियजनों से भेंट होगी. अनुभवियों का सम्मान रखेंगे. श्रेष्ठता का भाव रहेगा. निजी मामले व्यवस्थित रहेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. परिवार में आनंद रहेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुख साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंटवार्ता में विश्वास बढ़ेगा. जरूरी कार्यों को गति देंगे. स्वजनों को सरप्राइज करेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. पराक्रम बढ़ा रहेगा.

आज का उपाय: एकदंत लंबोदर भगवान श्रीगणेश की पूजा करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. अनुशासन रखें.

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शुभ अंक : 1, 5 और 8

शुभ रंग : हल्का हरा

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