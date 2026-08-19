आज 19 अगस्त 2026 वृष राशिफल: बात रखने में धैर्य दिखाएं, उचित अवसर का इंतजार करें

कामकाजी बातचीत में सजगता बढ़ाएं. विषयों को भलिभांति समझकर कदम आगे बढ़ाएंगे. विनय विवेक से कार्य करें. शीघ्र भरोसा करने से बचें. सेवाक्षेत्र में सूझबूझ और सजगता से गति लेंगे. आवश्यक कार्यों में निरंतरता बनाए रखेंगे. विपक्षियों की सक्रियता बनी रहेगी. तर्कशीलता को बढ़ावा देंगे. तथ्यात्मक व्यवहार बनाए रखेंगे. सबसे बनाकर चलें. नौकरी में सहज स्थिति बनी रहेगी. कामकाज में लोभ प्रलोभन से बचेंगे. नीति नियमों के प्रति सावधान बने रहें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी गंभीरता बनाए रखें. लेनदेन में चूक न करें. उधार से बचें. पेशेवरों की सीख सलाह रखें. नौकरीपेशा बेहतर बने रहेंगे. कारोबार मिलाजुला रहेगा. वाणिज्यिक मामले नियमित रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक बजट पर फोकस बढ़ा रहेगा. कार्यव्यवसाय में स्पष्टता बढ़ाएं. सुनी बातों पर भरोसा न करें. व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखें. निरंतरता बनी रहेगी. परिश्रमी बने रहेंगे. वादविवाद से बचें.

प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों का समर्थन बना रहेगा. प्रेम और स्नेह के मामलों से अतिउत्साहित न हों. संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. करीबी एवं मित्र प्रसन्न होंगे. सामंजस्यता समझदारी से आगे बढ़ेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. बात रखने में धैर्य दिखाएं. उचित अवसर का इंतजार करें. अपनों को भेंट बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- दिखावे में न आएं. व्यवस्था पर जोर दें. उत्साह मनोबल बना होगा. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. अहंकार से बचें. जल्दबाजी न दिखाएं.

Advertisement

आज का उपाय: एकदंत लंबोदर भगवान श्रीगणेश की पूजा करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. मेहनत बनाए रखें.

शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

---- समाप्त ----