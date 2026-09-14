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आज 14 सितंबर 2026 वृष राशिफल: रुचि बढ़ेगी, लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें

Aaj ka Vrishabh Rashifal 14 September 2026, Taurus Horoscope Today: सेहत के संकेतों को नजरअंदाज न करें. खानपान पर बल दें. व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. योग व्यायाम करेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. 

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taurus horoscope
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विभिन्न कार्यों  में लापरवाही न करें. भूलचूक की स्थिति से बचें. लेनदेन में स्पष्टता रखें. कामकाजी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं. विभिन्न मामलों में निरंतरता रखें. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य के प्रति सावाानी बढ़ाएं.

सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. उद्योग व्यापार के प्रयास संवरेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य दिखाएंगे. पेशेवरों का समर्थन रहेगा. नौकरीपेशा अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. संकोच बना रहेगा. 

नौकरी व्यवसाय- करियर में रुटीन पर ध्यान दें. सतर्कता से कार्य करें. सूझबूझ व अनुशासन से आगे बढ़ें. व्यापार व्यवसाय सामान्य रहेगा. लगनशीलता बनाए रखें. साथियों का समर्थन रहेगा. 

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धन संपत्ति- सेवाक्षेत्र में तुलनात्मक बेहतर रहेंगे. वित्तीय कार्यों  को गति देंगे. प्रलोभन में न आएं. बैंकिंग लोन व उधार संबंधी विषयों में रुचि बढ़ेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. 

प्रेम मैत्री- अन्य की भावनाओं का आदर करें. परिचितों व मित्रों केा साथ बनाए रहंे. सहजता से पक्ष रखें. प्रेम संबंधों में बड़प्पन से काम लें. मैत्री मजबूत रहेगी. संबंध सहज बनेंगे. परिजन परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. बाहरी लोगों की बातों में नहीं आएं. परिवार में सामंजस्य रहेगा. 

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स्वास्थ्य मनोबल- सेहत के संकेतों को नजरअंदाज न करें. खानपान पर बल दें. व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. योग व्यायाम करेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. 

आज का उपाय: आदिशक्ति शिव और गौरी की पूजा करें. भगवान श्रीगणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. चंद्रदर्शन न करें. नियम रखें. 
 

शुभ अंक : 2, 5 और 6

शुभ रंग : चांदी के समान

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