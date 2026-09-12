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आज 12 सितंबर 2026 मेष राशिफल: आर्थिक मामलों में अंधे भरोसे से बचें, तैयारी व विनम्रता बढ़ाएं

Aaj ka Mesh Rashifal 12 September 2026, Aries Horoscope Today: वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. गोपनीयता पर जोर रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. वातावरण दबावपूर्ण बना रहेगा. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. आवश्यक सूचना संभव है.

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aries horoscope
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विभिन्न कार्यों में जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. लेनदेन में उतावली न दिखाएं. धैर्य और सहकार से काम लें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें. प्रदर्शन साधारण रहेगा. सफलता का प्रतिशत मध्यम रहेगा. व्यावसायिक स्थितियां मिश्रित रहेंगी. लोभ प्रलोभन प्रभाव में न आएं. बिना उचित विचार विमर्श के चर्चा व समझौते न करें. अत्यधिक भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ें. वादा निभाएं.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यवसाय के प्रयासों में पहल करने से बचें. लक्ष्य पर जोर बनाए रखें. भ्रम में न आएं. व्यापार में निरंतरता रखें. पेशेवरता बढ़ाएं. साहस रखें.

धन संपत्ति - कारोबारी अनुबंधों में सजग रहें. स्पष्टता से काम लें. आर्थिक मामलों में अंधे भरोसे से बचें. अप्रत्याशित स्थिति रहेगी. अनजान से दूरी रखें. अफवाह से बचें.

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प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में संकोच होगा. भावावेश में प्रतिक्रिया न दें. सबको साथ लेकर चलें. प्रेम पक्ष मध्यम बना रहेगा. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. गोपनीयता पर जोर रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. वातावरण दबावपूर्ण बना रहेगा. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. आवश्यक सूचना संभव है.
 
स्वास्थ्य मनोबल- सात्विक रहें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. योजना से आगे बढ़ें. तैयारी व विनम्रता बढ़ाएं. जिद को त्यागें.

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. धूर्त से दूर रहें.

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शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

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