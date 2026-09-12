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आज 12 सितंबर 2026 वृष राशिफल: कामकाज में तेजी बनाए रखेंगे, मदद का भाव रहेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 12 September 2026, Taurus Horoscope Today: परिस्थितियों में सकारात्मकता बढ़ेगी. असहजताएं दूर होंगी. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. वित्तीय प्रदर्शन संवारेंगे. योजनाओं को पूरा करेंगे.

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taurus horoscope
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चहुंओर लाभ का संचार रहेगा. भ्रमण मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी. सभी क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ और सहयोग पाएंगे. शिक्षा पर जोर बनाए रखेंगे. प्रतिभा निखारने और प्रशिक्षण में रुचि लेंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. सहज बने रहेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. वांछित सफलता पाएंगे. कामकाज में सबका सहयोग पाएंगे. करियर व्यापार के मामले साधेंगे. पेशेवर प्रभाव बनाए रखेंगे. संवाद संपर्क सकारात्मक रहेंगे. नई शुरूआत कर सकते हैं.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रयास बल पाएंगे. अवरोध दूर होंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. पेशेवरों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. कार्य व्यापार में लंबित विषय गति पाएंगे. कामकाज में तेजी बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति - खर्च पर अंकुश रखेंगे. परिस्थितियों में सकारात्मकता बढ़ेगी. असहजताएं दूर होंगी. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. वित्तीय प्रदर्शन संवारेंगे. योजनाओं को पूरा करेंगे.

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छोटी बातों को अनदेखा करेंगे, प्रेम-स्नेह का भाव बढ़ा रहेगा

प्रेम मैत्री- परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे. मित्रों का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रयास प्रभावी बनेंगे. समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा बढ़ेगा. करीबियों का सहयोग मिलेगा. प्रेम स्नेह के प्रयासों को बल मिलेगा. मन के मामले संवार पर रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य संवार पाएगा. सोच ऊंची रखें. निसंकोच रहेंगे. सहजता अनुकूलता बनी रहेगी. मदद का भाव रहेगा. शैक्षिक मामले संवरेंगे.

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेजी बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 4, 6 और 8

शुभ रंग : मोरपंख के समान

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