आज 7 नवंबर 2026 वृष राशिफल: मेहनत लाएगी रंग, व्यापार में बढ़ेगा मुनाफा

कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे. धर्म अध्यात्म पर बल देंगे. करियर व्यापार में सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. बड़प्पन की सोच बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. अध्ययन अध्यापन में रुचि रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. फोकस बेहतर बना रहेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. कार्यों को गति देंगे. लाभ बढ़ा हुआ रहेगा. शुभ समय का लाभ उठाएं. प्रतिस्पर्धा में बेहतर का प्रयास बनाए रखेंगे. मित्र संबंधों पर जोर रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- व्यापार में वृद्धि होगी. आर्थिक विषयों में रुचि बढ़ी रहेगी. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पेशेवरता अपनाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों पर जोर देंगे. वादे पूरा करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले बल पाएंगे. उन्नति की राह पर गतिशील रहेंगे. कार्य विस्तार के अवसर बनेंगे. चहुंओर शुभता से कार्य सधेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. समर्थन से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री-प्रेम में ऊर्जा बनी रहेगी. मन के मामलों में सफलता मिलेगी. प्रियजनों से रिश्ते मजबूत होंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. मनोयोग से कार्य करेंगे. अनुकूलन बढ़ेगा. मित्रों से मुलाकात होगी. नए लोगों से करीबी बनाएंगे. सभी की खुशी का ख्याल रखेंगे. जरूरतों पर ध्यान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुपालन बनाए रखेंगे. सामंजस्य और तेजी रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा. अनुशासन बढ़ेगा.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. स्वच्छता, स्वास्थ्य और श्रंगार पर ध्यान दें. सीख सलाह बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 6, 7 8 और 9

शुभ रंग : सिल्वर

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