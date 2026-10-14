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आज 14 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: रिश्तों में भरोसा बनाए रखेंगे, समकक्षों का साथ पाएंगे

Aaj ka Kark Rashifal 14 October 2026, Cancer Horoscope Today: कामकाज में सफलता बढ़ेगी. पेशेवर मामलों में तेजी बनी रहेगी. विविध मामलों सक्रियता रखेंगे. समकक्ष सहयोग देंगे. विविध मामलों में शुभता रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

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cancer horoscope
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करीबियों व मित्रों से संबंधों में सहजता रहेगी. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर मामलों में सक्रियता दिखाएं. अपनों से संवाद में आदर और विश्वास बनाए रखेंगे. आज्ञा अनुपालन बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य गति पाएंगे. साहस पराक्रम पर बल देंगे. सहकार बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सफलता बढ़ेगी. पेशेवर मामलों में तेजी बनी रहेगी. विविध मामलों सक्रियता रखेंगे. समकक्ष सहयोग देंगे. विविध मामलों में शुभता रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- लेनदेन पर नियंत्रण रहेगा. पेपरवर्क में स्पष्टता रखेंगे. आर्थिक पक्ष प्रभावशाली रहेगा. वाणिज्यिक रुटीन संवारेंगे. सबका साथ समर्थन पाएंगे. उधार न करें. बैंकिंग के मामले गति लेंगे.

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प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष मजबूत बना रहेगा. रिश्तों में भरोसा बनाए रखेंगे. समकक्षों का साथ पाएंगे. मन के मामले सकारात्मक बनेंगे. संबंध मजबूत होंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. बहस से बचें. भावनात्म प्रदर्शन पर अंकुश बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल को बल मिलेगा. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. बौद्धिक कार्यों को बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. स्वास्थ्य मिश्रित रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: आदिशक्ति के मातृ स्वरूप देवी मां स्कंदमाता की पूजा वंदना करें. आस्था और सात्विकता बढ़ाएं. पीला दान व प्रयोग करें. वचन निभाएं.

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शुभ अंक : 2, 3, 6 और 8

शुभ रंग : भगवा

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