आज 11 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: आज आर्थिक लाभ बढ़ेगा, भावुकता और अहंकार से बचें

घरेलु कार्यों में उतावले न हों. संबंधों में धैर्य व सहजता बनाए रखें. चर्चा संवाद प्रभावी रहेंगे. सुविधाओं पर फोकस होगा. संकीर्णता एवं स्वार्थ का त्याग करेंगे. कामकाजी सक्रियता दिखाएंगे. पेशेवर वार्ता में स्पष्टता बनाए रहेंगे. आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. संकोच का भाव बना रहेगा. अतिभावुकता में आकर निर्णय न लें. सहनशीलता बढ़ाएंगे. जिद अहंकार से बचें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. सीख सलाह पर ध्यान दें. संबंधों में शुभता का संचार रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार में उत्साह बना रहेगा. व्यवस्था और प्रबंधन पर ध्यान देंगे. योजनाएं गति लेंगी. बड़ों व अधिकारियों की सुनेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. सहज सक्रियता बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदस सकते हैं. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. पेशेवरों से बनाकर चलेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. भवन वाहन के मामले बनेंगे. समयसीमा पर ध्यान दें.

प्रेम मैत्री- बड़ों की सलाह का पालन करें. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएं. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. विनम्रता से काम लेंगे. बड़ों की बात ध्यान से सुनेंगे.

अपनों से वादविवाद न बढ़ाएं. करीबियों को सम्मान दें. जिम्मेदारों से भेंट होगी. सभी का सम्मान सत्कार बनाए रखेंगे. निजी मामलों में धैर्य बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- भावुकता पर नियंत्रण बनाए रखें. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. घर पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य जांच नियमित रखेंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

आज का उपाय: देवी मां के बाल स्वरूप शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. नवरात्र की विधिवत् घट स्थापना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें. जिद से बचें.

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शुभ अंक : 1, 2, 4 और 7

शुभ रंग : हल्का गुलाबी

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