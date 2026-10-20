Arthik Rashifal 20 अक्टूबर 2026: मकर राशि वालों की बढ़ेगी कमाई, जानें आर्थिक राशिफल

मेष राशि

और पढ़ें

आर्थिक मामलों में आपके प्रयास सफल हो सकते हैं. वित्तीय लक्ष्य हासिल करने और लंबित मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी. भवन और वाहन से जुड़े प्रयास भी आगे बढ़ सकते हैं. हालांकि, अतिउत्साह में कोई फैसला लेने से बचें.

वृष राशि

आर्थिक लाभ पर आपका फोकस बढ़ेगा. यात्रा के योग बन सकते हैं. विभिन्न कामों में लोगों का सहयोग मिलेगा. सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे. कई मामले उम्मीद से बेहतर हो सकते हैं.

मिथुन राशि

आर्थिक स्थिति सामान्य रह सकती है. कामकाज में सोच-समझकर कदम उठाएं. बेवजह की जल्दबाजी से बचें. मेहनत के साथ अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा. विरोधियों के प्रति सतर्क रहें. अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें.

कर्क राशि

आर्थिक उपलब्धियों में बढ़ोतरी के संकेत हैं. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. लाभ कमाने के प्रयास सफल हो सकते हैं. भूमि और भवन से जुड़े मामलों में भी अनुकूलता रह सकती है. पद और प्रतिष्ठा बनाए रखने पर जोर रहेगा.

Advertisement

सिंह राशि

बजट पर ध्यान देना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में आय सामान्य रह सकती है. निवेश से जुड़े फैसलों में सावधानी बरतें. ठगी करने वालों से दूरी बनाए रखें. नियमों का पालन करने से आर्थिक प्रबंधन बेहतर रहेगा.

कन्या राशि

कारोबार में लाभ की स्थिति बेहतर रह सकती है. व्यावसायिक गतिविधियों में प्रभाव बढ़ेगा. अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठा पाएंगे. आर्थिक कामकाज में सफलता मिलने के संकेत हैं.

तुला राशि

भौतिक सुविधाओं में बढ़ोतरी पर ध्यान देंगे. लाभ औसत से अच्छा रह सकता है. भवन और वाहन से जुड़े मामले पक्ष में बन सकते हैं. बैंकिंग और आर्थिक प्रबंधन पर फोकस बनाए रखें.

वृश्चिक राशि

आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ सकते हैं. लंबित काम पूरे होने की संभावना है. पेशेवर यात्रा भी हो सकती है. विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन बनाए रखने से आर्थिक प्रयासों को गति मिलेगी.

धनु राशि

बचत पर ध्यान देंगे. आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी के संकेत हैं. कोई मूल्यवान उपहार मिल सकता है. उधार देने से बचें. जरूरी दस्तावेजों को व्यवस्थित रखें.

मकर राशि

आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं. पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे. अपने प्रयासों से उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.

कुंभ राशि

आर्थिक मामलों में अनुशासन बनाए रखें. लेनदेन का प्रबंधन सुधारें. बातचीत में सावधानी बरतें. कानूनी मामलों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा.

Advertisement

मीन राशि

आर्थिक लाभ बढ़ने के संकेत हैं. कारोबार पर नियंत्रण मजबूत होगा. आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. साहस और सक्रियता के साथ अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे.

---- समाप्त ----