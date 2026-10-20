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आज 20 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: कारोबार प्रभावशाली रहेगा, अनुकूलन का लाभ उठाएंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 20 October 2026, Virgo Horoscope Today: भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. प्रेमभाव प्रदर्शन में आगे रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुख सौख्य से समय बिताएंगे. निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. बड़ों की सुनेंगे. परिजनों से मिलने में रुचि रहेगी.

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virgo horoscope
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कामकाजी परिणामों को साधेंगे. व्यापार में सूझबूझ व रचनात्मक प्रयासों से आगे बढ़ेंगे. मित्र संबंधों में शुभता बढ़ेगी. महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करेंगे. कार्यगति उम्मीद से बेहतर रहेगी. समय का प्रबंधन रखेंगे. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. निजी संबंधों में सुधार होगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. मित्रों का सहयोग समर्थन पाएंगे. महत्वपूर्ण कार्याे को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर प्रभावी रहेंगे. महत्वपूर्ण गतिविधियों में रुचि बनाए रखेंगे. सहयोग बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- लक्ष्य तेजी से पूरे करेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ा रहेगा. परीक्षा में अच्छा करेंगे. कामकाजी प्रयासों में सक्रियता आएगी. विविध परिणाम सकारात्मक रहेंगे. कार्य योजनाओं को बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक लाभ बेहतर बना रहेगा. कारोबार प्रभावशाली रहेगा. अनुकूलन का लाभ उठाएंगे. आर्थिक गतिविधियों में सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन बेहतर होगा.

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प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. प्रेमभाव प्रदर्शन में आगे रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुख सौख्य से समय बिताएंगे. निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. बड़ों की सुनेंगे. परिजनों से मिलने में रुचि रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन से काम लेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. जरूरी चर्चा कर पाएंगे. उपलब्धियां बढ़ेंगी.

आज का उपाय: भगवान श्रीराम की विजय मनाएं. अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक स्वरूप अहंकारी रावण का पुतला दहन करें. अनुशासन रखें.

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शुभ अंक : 2, 4, 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

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