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आज 20 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा

Aaj ka Meen Rashifal 20 October 2026, Pisces Horoscope Today: भावनात्मक प्रदर्शन बेहतर बने रहेंगे. मित्र संबंधों को प्रभावपूर्ण बनाए रहेंगे. चर्चा संवाद के अवसर बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. स्वजनों में परस्पर सामंजस्य रहेगा. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों संग भ्रमण पर जाएंगे.

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pisces horoscope
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आर्थिक विस्तार की योजनाएं गति लेंगी. सूझबूझ से काम लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. विस्तार की सोच रखेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. आवश्यक कार्यों को तेजी दिखाएंगे. लाभ का प्रतिशत उम्मीद के अनुरूप रहेगा. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सूझबूझ और समन्वय से काम लेंगे. दूरदर्शिता बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय सकारात्मकता बढ़ेगी. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. स्पर्धा में अच्छा करेंगे. बड़प्पन रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में सकारात्मकता बढ़ेगी. कार्यगति बढ़ाए रखेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी. विभिन्न गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़ेगा. सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. साहस बढ़ेगा.

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प्रेम मैत्री- शुभचिंतकों से भेंट मुलाकात होगी. भावनात्मक प्रदर्शन बेहतर बने रहेंगे. मित्र संबंधों को प्रभावपूर्ण बनाए रहेंगे. चर्चा संवाद के अवसर बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. स्वजनों में परस्पर सामंजस्य रहेगा. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों संग भ्रमण पर जाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता रखेंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा. व्यवहार में बेहतर रहेंगे. करीबियों से खुशी साझा करेंगे. बुद्धिबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य संवरेगा.

आज का उपाय: भगवान श्रीराम की विजय मनाएं. अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक स्वरूप अहंकारी रावण का पुतला दहन करें. फोकस रखें.

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शुभ अंक : 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग : सनराइज

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