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आज 20 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: अनुशासन बनाए रखें, न्यायिक विषयों में हड़बड़ी से बचें

Aaj ka Kumbh Rashifal 20 October 2026, Aquarius Horoscope Today: आर्थिक मामलों में नियमों का पालन बढ़ाएं. अनुशासन बनाए रखें. न्यायिक विषयों में हड़बड़ी से बचें. संवाद में सजग रहें. लेनदेन के मामलों में प्रबंधन संवारें. स्मार्ट डिले की नीति रखें. विवेक बढ़ाएं.

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aquarius horoscope
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दिनचर्या नियमित बनाए रखेंगे. खर्च और निवेश बढ़ा हुआ रहेगा. सहज गति से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरता से काम लें. लेनदेन में सावधानी बरतें. नीति नियम निरंतरता रखें. दान धर्म में रुचि रहेगी. विभिन्न कार्यों में सजगता बढ़ाएंगे. घर में सामंजस्य रहेगा. सतर्कता से प्रत्येक कदम आगे बढ़ाएं. पेशेवर परिणामों में मध्यम स्थिति बनी रहेगी. सूझबूझ से कार्य व्यापार को आगे बढ़ाएंगे. उधार से बचें. बजट बनाकर आगे बढ़ें. लेनदेन पर अंकुश रखें. विदेशी मामले गति लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- विविध व्यावसायिक मामले पूर्ववत् रहेंगे. कामकाजी विस्तार पर जोर होगा. सहकर्मियों के लिए सहयोग का भाव रहेगा. मेहनत लगन से कार्य बनेंगे. क्षमता से अच्छा प्रदर्शन पर जोर होगा.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में नियमों का पालन बढ़ाएं. अनुशासन बनाए रखें. न्यायिक विषयों में हड़बड़ी से बचें. संवाद में सजग रहें. लेनदेन के मामलों में प्रबंधन संवारें. स्मार्ट डिले की नीति रखें. विवेक बढ़ाएं.

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प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों का सम्मान बनाए रखेंगे. अपनों का साथ समर्थन रहेगा. प्रियजनों की अनदेखी न करें. पारिवारिक गतिविधियों में सक्रियता बनाए रहें. भावनात्मक चर्चा में सतर्क रहें. प्रतिष्ठा बनी रहेगी. मित्रों का विश्वास रखेंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. निजी संबंधों में मेलजोल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्यगत बढ़ाएं. वचन देने से बचेंगे. तर्कशीलता रखें. वरिष्ठ सहायक होंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मनोबल बना रहेगा. सजग रहेंगे.

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आज का उपाय: भगवान श्रीराम की विजय मनाएं. अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक स्वरूप अहंकारी रावण का पुतला दहन करें. दान बढ़ाएं. दिखावे से बचें.

शुभ अंक : 2, 4, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

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