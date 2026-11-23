खैरथल-तिजारा जिले के मुंडावर कस्बे के मुख्य बाजार में सोमवार शाम निराश्रित पशुओं के आतंक से अफरा-तफरी मच गई. शाम करीब 7 बजे दो सांड आपस में लड़ते हुए अचानक एक मोबाइल दुकान में घुस गए. सांडों के आक्रामक तेवर देखकर बाजार में मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. दुकान के अंदर मौजूद दो युवक अपनी जान बचाने के लिए काउंटर के पीछे छिप गए. इस घटना से बाजार में कुछ देर तक दहशत का माहौल बना रहा.

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दो सांड आपस में भिड़ते हुए अचानक मोबाइल दुकान के अंदर घुस गए. दोनों पशु इतने आक्रामक थे कि दुकान में मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. सांड करीब पांच मिनट तक दुकान के अंदर उत्पात मचाते रहे और वहां रखा सामान इधर-उधर बिखेर दिया. इस दौरान दुकान में मौजूद दोनों युवक डर के मारे काउंटर के पीछे छिप गए और खुद को बचाने की कोशिश करते रहे.

सांडों के दुकान में घुसने के बाद बाहर मौजूद लोग शोर मचाकर उन्हें भगाने की कोशिश करते रहे. लेकिन दोनों पशुओं के आक्रामक व्यवहार को देखते हुए कोई भी दुकान के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका. कुछ देर बाद स्थानीय युवकों ने लाठी-डंडों की मदद से सांडों को दुकान से बाहर खदेड़ा. सांडों के निकलने के बाद दुकान में छिपे दोनों युवक बाहर आए. घटना के बाद दोनों काफी सहमे हुए थे, जबकि दुकान में सामान बिखरा पड़ा था.

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इस घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला. व्यापारियों का आरोप है कि बाजार में निराश्रित पशुओं की समस्या लंबे समय से बनी हुई है और कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले दो महीने के दौरान निराश्रित पशुओं की वजह से पांच लोग घायल हो चुके हैं. इसके बावजूद बाजार और आसपास के इलाकों में पशुओं का जमावड़ा लगातार बना हुआ है.

व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही निराश्रित पशुओं की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे बाजार बंद करने जैसा कदम उठाने को मजबूर होंगे. उन्होंने मुख्य बाजार, बस अड्डे और स्कूलों के आसपास घूम रहे पशुओं को हटाने की मांग की है. व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन नियमित रूप से पशु पकड़ो अभियान चलाए, ताकि लोगों को इस खतरे से राहत मिल सके. बाजार में पशुओं के आतंक से दुकानदारों के साथ राहगीरों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में है.

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