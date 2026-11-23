भोपाल में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने शादी की खुशियों को पलभर में मातम में बदल दिया. जिस घर में कुछ दिनों बाद शहनाई बजने वाली थी, वहां अब अपनों की चीखें गूंज रही हैं. रिश्तेदार के बेटे की शादी के कार्ड बांटकर घर लौट रहे 39 वर्षीय ठेकेदार संतोष श्रवण की घोड़े की लात लगने से मौत हो गई. जिस शादी की तैयारियों में वह पूरे उत्साह से जुटे थे, उसी शादी से जुड़ा काम उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया.

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पंचशील नगर निवासी संतोष श्रवण जर्जर मकानों को तोड़ने का ठेका लेते थे. बताया जा रहा है कि पिछले साल उन्होंने अपने रिश्तेदार के बेटे को गोद लिया था. अब उसी बेटे की शादी होने वाली थी. परिवार में खुशियों का माहौल था और संतोष रिश्तेदारों को शादी का न्योता देने के लिए कार्ड बांटने निकले थे.

लेकिन रास्ते में एक ऐसी घटना हुई, जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी. जानकारी के मुताबिक संतोष सड़क किनारे खड़े घोड़ों के बीच से निकल रहे थे. इसी दौरान अचानक एक घोड़े ने उनके सीने पर जोरदार लात मार दी. चोट इतनी गंभीर थी कि संतोष वहीं बुरी तरह घायल हो गए.

संतोष की मौत से मातम में बदलीं खुशियां

हादसे के बाद उन्हें आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया. परिवार को उम्मीद थी कि इलाज के बाद संतोष ठीक होकर घर लौट आएंगे और बेटे की शादी की तैयारियों में फिर शामिल होंगे. लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ. इलाज के दौरान सोमवार को संतोष ने दम तोड़ दिया.

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इस खबर के सामने आते ही परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. जिस हाथ से संतोष बेटे की शादी के कार्ड बांट रहे थे, अब उसी परिवार को उनकी अर्थी उठानी पड़ी. घटना के बाद टीटी नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस हादसे की परिस्थितियों और परिजनों के आरोपों की भी जांच कर रही है.

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