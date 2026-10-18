आज 18 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: मामले पक्ष में रहेंगे, लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा

शुभ कार्यों में वृद्धि बनी रहेगी. आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक और प्रभावशाली बनी रहेंगी. अपनों का सहयोग पाएंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम निरंतरता से आगे बढ़ेंगे. कामकाज साधारण से अच्छा रहेगा. जनकल्याण के कार्यों से जुड़ेंगे. सफलता का प्रतिशत बुलंद रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे. प्रबंधन के प्रयासों में तेजी आएगी. अवसरों को बढ़ावा देगा. मौके भुनाने में आगे रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. सामंजस्यता को बल मिलेगा. कार्यों में धैर्य बनाए रखेंगे. मेलजोल बढ़ाने का प्रयास रहेगा. मामले पक्ष में रहेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. साख में वृद्धि होगी. जिम्मेदारों से स्पष्टता से बात रखेंगे. जोखिम लेने की भावना बढ़ेगी. महत्वपूर्ण चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे. योजनाओं एवं अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से संपर्क संवरेगा. आपसी संवाद बढ़ाएंगे. मन की बात कह पाएंगे. रिश्तों में उत्साहित रहेंगे. प्रेम और विश्वास को बल मिलेगा. रिश्तों को निभाएंगे. विनम्र और मितभाषी रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस रहेगा. संबंध मजबूत होंगे. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी. अपनों का ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कमतर बातों को नजरअंदाज करें. स्मार्ट वर्किग बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य में सुधार बना रहेगा. खानपान सात्विक रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: देवी मां महागौरी की साधना उपासना करें. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. धर्मयात्रा बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 6 और 9

शुभ रंग : चमकदार लाल

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