आज 16 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी

भाग्य पक्ष मजबूत होगा. कामकाजी विषयों को गति देंगे. हितलाभ बेहतर बनाए रखेंगे. वरिष्ठों का साथ सहयोग रहेगा. आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा. प्रबंधकीय क्षमता पर जोर बनाए रखेंगे.साख सहकार में वृद्धि होगी. भेंट संवाद में महत्वपूर्ण बात कह सकेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. भाग्य बल बढ़ा रहेगा. लक्ष्य पर फोकस होगा. आस्था और अध्यात्म बढ़े रहेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक गतिविधियों में रुचि लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. सबका साथ और सहयोग पाएंगे. जिम्मेदारों से संपर्क संवाद संवरेगा. कार्ययोजनाओं में वृद्धि होगी. सकारात्मकता बढ़ाकर रखेंगे. साथ समर्थन का भाव रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ के मौके भुनाएंगे. इच्छित उपलब्धियां बनेंगी. चहुंओर सफलता पाएंगे. वाणिज्यिक स्थितियां बेहतर होंगी. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. प्रबंध बेहतर होगा. योग्यता बल पाएगी.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों में उत्साह रखेंगे. प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी. मन के मामले संवरेंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. भ्रमण पर जा सकते हैं. निजी संबंधों में मिठास बढ़ेगी. परिजनों का साथ बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह से कार्य करेंगे. साक्षात्कार में सहज रहेंगे. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. टीम भावना बढ़ेगी. बड़प्पन व मनोबल बढ़ा रहेगा.

आज का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. धर्मस्थल जाएं. दान बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 6, 7 और 9

शुभ रंग : मैरून

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