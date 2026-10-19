Kumbh Tarot Rashifal 19 October 2026: विभिन्न मोर्चों पर चतुराई से राह बनाएंगे, जरूरी निर्णय ले सकते हैं

कुंभ

सेवन आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए रणनीतिक सूझबूझ का परिचय देने में सहयोगी है. विरोधियों को पीछे हटने को मजबूर करेंगे. विभिन्न मामलों में स्थिति को मजबूत रखेंगे. महत्व के कार्यों में समय दें. अनावश्यक ऊर्जा नष्ट करने से बचें. लोग प्रयासों को सराहेंगे. सकारात्मक सोच से आगे बढ़ें. निजी मामलों में अनुकूलन बनाए रखें. समस्याओं का हल निकालेंगे.

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धोखेबाजों से बचाव रखें. धूर्त की संगति से बचें. समकक्षों को साथ बनाए रखें. परिचितों के साथ वक्त बिताएंगे. वाणिज्यिक कार्यों में धैर्य बनाए रखें. विभिन्न मोर्चों पर चतुराई से राह बनाएंगे. जरूरी निर्णय ले सकते हैं. परंपराओं को बढ़ावा मिलेगा. आदर सम्मान का भाव बना रहेगा. अन्य लोगों से सूचनाएं साझा करेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य साधारण रहेगा. ऊर्जा के संरक्षण का प्रयास करें. बीमारियों से बचाव रखें.

आर्थिक स्थिति: कार्यों को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे.

रिश्ते: घरवालों की सलाह को अनदेखा न करें. करीबियों का विश्वास बनाए रखें. रिश्तों को बनाकर चलें.

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