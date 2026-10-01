Mithun Tarot Rashifal 1 October 2026: वाद-विवाद टालें, शारीरिक जांच समय पर कराएं

मिथुन

द स्टार

आज का दिन आप के लिए सजगता बढ़ाने और गरिमापूर्ण व्यवहार प्रदर्शन पर जोर देने वाला है. लापरवाही में लाभ प्रतिशत प्रभावित रह सकता है. जिम्मेदारियों को पूरा करें. अधिकारों की रक्षा का ध्यान रखें. प्रभावशाली लोगों की नजर में बने रहेंगे. वित्तीय मामलों को बेहतर बनाए रखने पर जोर होगा. रुके कार्यों में सहजता दिखाएं.

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संवेदनशीलता बनाए रखें. नजदीकी वातावरण पर नजर बनाए रखें. कार्यों में अतिरिक्त सतर्कता बढ़ाएं. संयमित और संतुलित ढंग से कार्य करें. लोगों के साथ चर्चा में सावधानी बनाए रखें. चर्चा संवाद में सावधानी बढ़ाएं. व्यर्थ समय नष्ट न करें. नकारात्मक लोगों से बचने की कोशिश बनाए रखें. सजगता से सभी मामले सधेंगे.

स्वास्थ्य: मौसमी सावधानियां बनाए रखें. वाद-विवाद टालें. शारीरिक जांच समय पर कराएं.

आर्थिक स्थिति: खर्च पर नियंत्रण रखें. कारोबार प्रभावित रह सकता है. खरीदी कर सकते हैं.

रिश्ते: सहमति से आगे बढ़ें. संबंधों में निजता का सम्मान बनाए रखें. जिद में नहीं आएं.

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