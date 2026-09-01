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गुमनामी में खोई थी 'राज' एक्ट्रेस, सालों बाद हुई वायरल, फिर मिली शोहरत, आई कॉल्स-मैसेज की बाढ़

‘राज’ की एक्ट्रेस मालिनी शर्मा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. बॉलीवुड छोड़ने के बाद वह पुणे के पास फार्मस्टे चलाती हैं. फैंस के प्यार से वह बेहद खुश हैं.

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‘राज’ की भूतनी अब क्या करती हैं? (Photo: Instagram @theslowlocal)
‘राज’ की भूतनी अब क्या करती हैं? (Photo: Instagram @theslowlocal)

‘राज’ फिल्म की वो खौफनाक भूतनी याद है, जिसने कभी दर्शकों को डराकर रख दिया था? वही मालिनी शर्मा इन दिनों एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म या ग्लैमरस फोटो नहीं, बल्कि बॉलीवुड से दो दशक से ज्यादा दूर रहने के बाद उनकी बदली हुई जिंदगी है.

मालिनी शर्मा इन दिनों पुणे के पास सह्याद्रि की पहाड़ियों में अपना फार्मस्टे ‘द स्लो लोकल’ (The Slow Local) चलाती हैं. हाल ही में जब सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें पहचान लिया कि यही 2002 की हॉरर फिल्म ‘राज’ वाली एक्ट्रेस हैं, तो उनकी जिंदगी से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गए.

इसके बाद लोगों ने उनके फार्मस्टे पर मैसेज और फोन कॉल्स की बाढ़ ला दी. मालिनी को भी इतनी बड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी. अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर लोगों के इस प्यार के लिए शुक्रिया कहा है.

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‘आप लोगों ने तो कमाल कर दिया... मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी’

मालिनी ने अपने वीडियो में कहा- मैं मालिनी, द लोकल शो डायरीज से. आप लोगों ने तो कमाल कर दिया. इसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. आपका बहुत शुक्रिया. एक्ट्रेस ने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर मिल रहे प्यार से वह बेहद खुश और भावुक हैं. उन्होंने कहा-  मैं बहुत खुश हूं, फीलिंग्स उमड़ रही हैं. मेरे पास शब्द नहीं हैं इसे इजहार करने के लिए. हालांकि, इस जबरदस्त रिस्पॉन्स के बीच मालिनी ने अपने फॉलोअर्स से एक छोटी सी गुजारिश भी की.

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फार्मस्टे छोटा है, कॉल्स संभालना हुआ मुश्किल

मालिनी ने बताया कि उनका फार्मस्टे काफी छोटा है और अचानक इतनी ज्यादा कॉल्स आने की वजह से उनकी टीम के लिए सभी फोन संभालना मुश्किल हो रहा है. उन्होंने कहा- पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. हमारा फार्मस्टे बहुत छोटा सा है और इतनी सारी कॉल्स फार्मस्टे वाले नंबर्स पर प्रोसेस करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है.

इसके बाद उन्होंने लोगों से अपील की कि वे फार्मस्टे के नंबर पर फोन करने के बजाय व्हॉट्सएप पर संपर्क करें, क्योंकि लगातार आ रही बड़ी संख्या में कॉल्स को संभालना टीम के लिए मुश्किल हो रहा है.

इंस्टाग्राम पर भी मैसेज की बाढ़

मालिनी ने सोशल मीडिया पर मिल रहे मैसेज का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा- इंस्टा पर तो आप मुझे मैसेज भेज रहे हैं और बहुत सारे भेज रहे हैं. एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि वह कोशिश करेंगी कि हर किसी को कम से कम एक बार जवाब जरूर दें. 20 साल से ज्यादा समय तक बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर रहने वाली मालिनी शर्मा को अब सोशल मीडिया ने अचानक फिर से लोगों की नजरों में ला दिया है.

‘राज’ में भूत बनकर डराया था

मालिनी शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थीत. मॉडलिंग के बाद वह कई लोकप्रिय म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आईं. इसके बाद साल 2002 में विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म ‘राज’ से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा.

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फिल्म में उन्होंने बिपाशा बसु और डिनो मोरिया के साथ काम किया और भूत का किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोरीं. ‘राज’ में उनका किरदार फिल्म की कहानी का बेहद अहम हिस्सा था और उनकी डरावनी मौजूदगी ने दर्शकों पर खासा असर छोड़ा था. मालिनी टीवी सीरीज ‘C.A.T.S.’ में भी नजर आई थीं. इसके अलावा वह ‘आपके प्यार में’ जैसे लोकप्रिय गानों में भी दिखाई दीं.

‘राज’ की सफलता के बावजूद धीरे-धीरे बॉलीवुड से बना लिया फासला

‘राज’ को मिली कामयाबी के बावजूद मालिनी शर्मा ने धीरे-धीरे एक्टिंग और बॉलीवुड की लाइमलाइट से दूरी बनानी शुरू कर दी. उन्होंने फिल्मों की भागदौड़ और ग्लैमर से अलग एक शांत जिंदगी को चुना.
बाद में उन्होंने अपना ध्यान खाने, प्रकृति और फार्मस्टे की ओर लगाया और पुणे के पास सह्याद्रि की पहाड़ियों में The Slow Local नाम का फार्मस्टे शुरू किया.

अब मालिनी की जिंदगी बॉलीवुड की चकाचौंध से काफी अलग है. वह प्रकृति के बीच एक सुकून भरी जिंदगी जी रही हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर हालिया वायरल तस्वीरों और वीडियो ने उनके पुराने फैंस को एक बार फिर उनकी याद दिला दी.

जिस मालिनी शर्मा को कभी ‘राज’ में देखकर लोग डर गए थे, वही मालिनी आज प्रकृति के बीच अपने फार्मस्टे की शांत जिंदगी जी रही हैं. और सोशल मीडिया पर अचानक मिले इस प्यार ने उन्हें भी हैरान कर दिया है.

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