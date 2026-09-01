घर में छापते थे नकली नोट, बना रखा था पूरा सेटअप... 7 गिरफ्तार

बेंगलुरु दक्षिण जिले में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 5 लाख रुपये मूल्य के नकली नोटों से जुड़े कागज के बंडल, नकली नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और अन्य सामग्री बरामद की है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी एक नवनिर्मित मकान में नकली नोट तैयार करने का काम कर रहे थे.

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घर के अंदर छाप रहे थे नकली नोट

पुलिस को 31 अगस्त को सूचना मिली थी कि रामनगर शहर के आइज़ूर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक नए बने घर के अंदर नकली नोट छापे जा रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल मकान पर छापा मारा. कार्रवाई के दौरान मौके से सात लोगों को गिरफ्तार किया गया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संतोष (35), सतीश (36), संपत (33), राजेश (34), रेणुकाराज (31), शिवराज (42) और गोविंदराज (50) के रूप में हुई है. पुलिस ने मकान की तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में ऐसा कागज बरामद किया, जिसका इस्तेमाल नकली नोट तैयार करने के लिए किया जा रहा था.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बरामद सामग्री से करीब 5 लाख रुपये के नकली नोट तैयार किए जाने थे. ये नोट अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुए थे और छपाई की प्रक्रिया में थे. पुलिस ने नकली नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल भी जब्त किए हैं.

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गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने में जुटी पुलिस

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं और तैयार किए गए नकली नोटों को कहां-कहां खपाया जाता था. आरोपियों से पूछताछ के जरिए गिरोह के पूरे नेटवर्क और इसके पीछे मौजूद लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.

मामले में आइज़ूर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस की जांच अभी जारी है.

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