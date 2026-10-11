Vastu Tips: घर में कब लगाएं पोछा और कब नहीं? सही समय जान लें, वरना हो सकती है परेशानी!

Vastu Tips: घर को साफ रखना हर किसी की दिनचर्या का हिस्सा है. वास्तु शास्त्र में भी साफ-सफाई को जरूरी माना गया है. मान्यता है कि साफ-सुथरे घर में अच्छा माहौल बना रहता है. यही वजह है कि कई लोग घर में झाड़ू-पोछा लगाने के लिए खास समय का ध्यान रखते हैं. वास्तु के अनुसार, सुबह के समय घर की सफाई करना अच्छा माना जाता है. कहा जाता है कि साफ घर से दिन की शुरुआत करने से घर का माहौल अच्छा रहता है. वहीं, शाम और रात में पोछा लगाने को लेकर भी कई मान्यताएं हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार घर में पोछा लगाने का सही समय क्या है.

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सुबह कितने बजे तक लगा लेना चाहिए पोछा?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में झाड़ू-पोछा लगाने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है. कोशिश करें कि दोपहर 12 बजने से पहले घर की सफाई पूरी हो जाए. मान्यता है कि सुबह 8 से 10 बजे के बीच पोछा लगाना शुभ होता है. सुबह सफाई करने से घर साफ-सुथरा रहता है और दिनभर के काम करने में आसानी होती है. धार्मिक मान्यताओं में भी साफ घर को शुभ माना गया है.

इस समय पोछा लगाने से बचें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सूर्यास्त के समय और रात में झाड़ू-पोछा लगाने से बचना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं में शाम का समय मां लक्ष्मी की पूजा के लिए खास माना जाता है. इसलिए कई लोग इस समय घर की सफाई नहीं करते हैं. मान्यता है कि शाम को झाड़ू-पोछा लगाने से घर की बरकत पर असर पड़ सकता है. इसी वजह से लोग सुबह ही सफाई करना पसंद करते हैं.

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क्या गुरुवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए?

हिंदू धर्म में गुरुवार को लेकर भी एक मान्यता प्रचलित है. यह दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है, जिन्हें ज्ञान, धर्म और सुख-समृद्धि का कारक कहा जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, गुरुवार को घर में पोछा लगाने से बचना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि इस दिन पोछा लगाने से घर की बरकत पर असर पड़ सकता है. इसी वजह से कई लोग गुरुवार को पोछा नहीं लगाते हैं. बाकी दिनों में आप घर की साफ-सफाई कर सकते हैं.

पोछे के पानी में नमक मिलाना चाहिए या नहीं?

घर में पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा नमक मिलाने की परंपरा भी कई जगह प्रचलित है. वास्तु के अनुसार, नमक को नकारात्मकता दूर करने वाला माना जाता है. इसी वजह से कुछ लोग पोछा लगाते समय पानी में नमक डालते हैं.

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