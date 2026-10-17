scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Trigrahi Yog 2026: आज होगी सूर्य-बुध-शुक्र की युति, 3 राशियों पर बरसेगा पैसा!

Trigrahi Yog 2026: वैदिक ज्योतिष में जब तीन ग्रह एक ही राशि में स्थित होते हैं, तो इसे त्रिग्रही योग कहा जाता है.  17 अक्टूबर को सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने से वहां पहले से मौजूद बुध और शुक्र के साथ उनकी युति बनेगी.

Advertisement
X
तीन मजबूत ग्रहों का यह संगम चार राशियों के लिए शुभ बताया जा रहा है. (Photo: ITG)
तीन मजबूत ग्रहों का यह संगम चार राशियों के लिए शुभ बताया जा रहा है. (Photo: ITG)

Trigrahi Yog 2026: अक्टूबर का मध्य ज्योतिषीय दृष्टि से खास माना जा रहा है.  आज 17 अक्टूबर 2026 को सूर्य, बुध और शुक्र की युति से तुला राशि में त्रिग्रही योग बनने जा रहा है.  ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, तीन ग्रहों के एक ही राशि में आने से बनने वाला यह योग कुछ राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है.  खासतौर पर तुला, कन्या और कुंभ राशि के जातकों को इसका लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है.  


क्या होता है त्रिग्रही योग?

वैदिक ज्योतिष में जब तीन ग्रह एक ही राशि में स्थित होते हैं, तो इसे त्रिग्रही योग कहा जाता है.  17 अक्टूबर को सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने से वहां पहले से मौजूद बुध और शुक्र के साथ उनकी युति बनेगी.  ज्योतिष में सूर्य को मान-सम्मान और आत्मविश्वास, बुध को बुद्धि और संवाद, शुक्र को सुख-सुविधा और वैभव का कारक माना जाता है. 

सम्बंधित ख़बरें

shani gochar 2026 horoscope
शनि की बदलेगी चाल, बदलेगी किस्मत! 6 राशियों को मिल सकते हैं फायदे
surya gochar 2026
कल सूर्य बदलेंगे राशि, 4 राशियां अभी से हो जाएं सावधान!
mangal gochar 2026
दिवाली के बाद चमकेगी 4 राशियों की किस्मत! मंगल देंगे तरक्की के मौके
Shani Margi 2026
11 दिसंबर से चमक सकती है 3 राशियों की किस्मत, शनि मार्गी से होगा धन लाभ
Surya Gochar 2026
सूर्य गोचर से 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, नौकरी-पैसे में होगा फायदा

इन 3 राशियों को मिल सकते हैं फायदे

1. तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह योग करियर में आगे बढ़ने के अवसर ला सकता है.  नौकरी करने वालों को अपनी योग्यता साबित करने और नई जिम्मेदारियां संभालने का मौका मिल सकता है.  प्रमोशन की उम्मीद कर रहे लोगों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.  कारोबारियों के लिए नए संपर्क और व्यावसायिक योजनाएं उपयोगी साबित हो सकती हैं. 

Advertisement

2. कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में नए अवसर बनने की मान्यता है.  कार्यक्षेत्र में मेहनत को पहचान मिल सकती है, कारोबार में नए ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिल सकता है.  आमदनी बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयास आगे बढ़ सकते हैं.  हालांकि, खर्चों पर नियंत्रण रखना और आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेना जरूरी होगा. 

3. कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों को करियर में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं.  नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को नए प्रस्ताव मिल सकते हैं.  कारोबार का विस्तार करने वालों को पुराने संपर्कों से मदद मिल सकती है.  आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए आय के नए विकल्पों पर विचार करने का भी समय हो सकता है. 

इन बातों का रखें ध्यान

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, ग्रहों की युति का प्रभाव हर व्यक्ति की जन्मकुंडली के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.  इसलिए केवल राशि के आधार पर किसी बड़े लाभ की निश्चित उम्मीद नहीं करनी चाहिए.  नौकरी, कारोबार और निवेश से जुड़े फैसले अपनी परिस्थितियों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर लेना बेहतर है.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दो बेटियों के पिता संग Liplock! सीन में असहज हुई एक्ट्रेस? तोड़ी चुप्पी |
    CJP Protest LIVE: अभिजीत दिपके गिरफ्तार, कोर्ट में आज पेशी... नेहा बोहरा को दिल्ली पुलिस ने छोड़ा |
    ये 4 कारण... सोना बनाएगा नया रिकॉर्ड, 2028 के लिए आया ये टारगेट |
    जब लंदन की सड़कों पर आ गई बीयर की बाढ़, जानें तब क्या हुआ था |
    Himachal Pradesh Offbeat Destinations: शिमला-मनाली छोड़ें, दशहरे पर हिमाचल की इन 5 खूबसूरत जगहों पर बिताएं सुकून के पल |
    महिलाओं के उत्पीड़न पर कैसे काम करती है 1090 हेल्पलाइन? जानें शिकायत का तरीका |
    दिल्ली पुलिस ने नेहा बोरा को किया रिलीज, तिरंगा मार्च से पहले हुई थी डिटेन |
    तिरंगा लेकर सड़क पर उतरी सीजेपी, दिल्ली में प्रदर्शन के अधिकार पर छिड़ी बहस |
    IND vs WI: बेंगलुरु T20 में बरसेंगे इंद्रदेव? मौसम ना कर दे खेला... भारत हारा तो 24 साल बाद वेस्टइंडीज रचेगी इत‍िहास |
    'सबसे अहम मिडटर्म चुनाव, मुझे उम्मीदवार समझकर वोट दें', जॉर्जिया रैली में ट्रंप का चुनावी संदेश
    Advertisement