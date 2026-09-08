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Shukra Gochar 2026: 59 दिनों तक 5 राशियां रहेंगी मालामाल! शुक्र मचाएंगे धमाल

Shukra Gochar 2026: 2 सितंबर से 6 नवंबर 2026 तक सौंदर्य और धन-वैभव के कारक ग्रह शुक्र अपनी ही राशि तुला में विराजमान रहकर 'मालव्य राजयोग' का निर्माण कर रहे हैं. लगभग 59 दिनों की इस अवधि में कई राशियां मालामाल होंगी.

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शुक्र का यह राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा. (Photo: ITG)
शुक्र का यह राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा. (Photo: ITG)

Shukra Gochar 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, 2 सितंबर 2026 को भौतिक सुख, वैभव, सौंदर्य और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश कर चुके हैं और वे 6 नवंबर 2026 तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे.

ज्योतिष शास्त्र में जब शुक्र अपनी स्वराशि तुला में गोचर करते हैं, तो अत्यंत शुभ 'मालव्य राजयोग' का निर्माण होता है. लगभग 59 दिनों की इस लंबी अवधि में शुक्र देव कई राशियों के जीवन में सुख-समृद्धि, धन-दौलत, व्यापारिक सफलता और आकर्षण लेकर आएंगे. शुक्र के इस गोचर से मुख्य रूप से इन राशियों को सबसे अधिक लाभ और भाग्य का साथ मिलेगा:

मिथुन राशि
प्रभाव: आपकी राशि के पांचवें (शिक्षा, प्रेम व संतान) भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है.

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फायदा: कला, मीडिया, फैशन या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी. अचानक धन लाभ के योग हैं. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है.

तुला राशि
प्रभाव: शुक्र आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में विराजमान हैं, जिससे मालव्य राजयोग का सीधा लाभ आपको मिलेगा.

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फायदा: आपके व्यक्तित्व और आकर्षण में वृद्धि होगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. बिजनेस में बड़ी डील क्रैक हो सकती है और पार्टनरशिप के कामों में जबरदस्त मुनाफा होगा.

धनु राशि
प्रभाव: आपकी राशि के ग्यारहवें (लाभ) भाव में शुक्र का गोचर आर्थिक मजबूती लाएगा.

फायदा: आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और जमा पूंजी में बढ़ोतरी होगी. लंबे समय से अटकी हुई भौतिक इच्छाएं पूरी होंगी. दोस्तों और नेटवर्किंग के जरिए बड़ा व्यावसायिक फायदा होगा.

मकर राशि
प्रभाव: आपके दशम (कर्म व करियर) भाव में शुक्र का यह गोचर बेहद शुभ माना जाता है.

फायदा: कार्यक्षेत्र में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. पदोन्नति, वेतन वृद्धि या मनचाही नौकरी का अवसर मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों और महिला सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

कुंभ राशि
प्रभाव: आपके नवम (भाग्य) भाव में शुक्र देव विराजमान रहकर सोए हुए भाग्य को जगाएंगे.

फायदा: हर काम में किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. लंबी दूरी की सुखद और लाभकारी यात्राएं होंगी. धार्मिक या मांगलिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के मजबूत योग हैं.

शुक्र देव के शुभ प्रभाव बढ़ाने के सरल उपाय

- शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं.
- अपनी दिनचर्या में स्वच्छता बनाए रखें और हल्के सुगंधित इत्र (Perfume) का प्रयोग करें.
- ऊं शुं शुक्राय नमः मंत्र का यथासंभव जाप करें.

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