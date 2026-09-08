हिमाचल के बोर्डिंग स्कूल में 9वीं के छात्र के साथ रैगिंग, 5 गिरफ्तार  

सोलन के मशहूर डीपीएस डगशाई में नौवीं कक्षा के एक छात्र के साथ मारपीट और रैगिंग का मामला सामने आया है. इसी स्कूल के 5 सीनियर छात्रों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक बीते 5 सितंबर को नौवीं कक्षा के एक मासूम छात्र को सीनियर छात्रों ने उसके हॉस्टल के कमरे से जबरन घसीटकर बाहर निकाला और उसके साथ बुरी तरह मारपीट की. जूनियर छात्रों का आरोप है कि पिछले चार महीनों से सीनियर छात्र उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे थे. रैगिंग, गाली-गलौज और शारीरिक हमला यहां आम बात हो चुकी थी. इसी खौफ की वजह से जूनियर छात्र पिछले कई महीनों से भयंकर मानसिक तनाव और डर के साये में जी रहे थे.

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एक्शन में पुलिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए डगशाई पुलिस एक्शन में आ चुकी है. इस घटना ने एक बार फिर बोर्डिंग स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर 4 महीने से चल रहे इस मानसिक और शारीरिक शोषण की भनक हॉस्टल वार्डन या स्कूल प्रशासन को क्यों नहीं लगी?

दर्ज किया मामला

परिवार की शिकायत पर हिमाचल प्रदेश पुलिस ने रैगिंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब इस मामले की जांच कर रही है.

चार महीने से हो रहा दुर्व्यवहार

छात्र ने आरोप लगाया कि पिछले चार महीने से उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है. सीनियर छात्र उन्हें हर रोज प्रताड़ित कर रहे हैं. लगातार हो रहे इस व्यवहार की वजह से वह मेंटल प्रेशर में चला गया था.

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