scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

रेलवे ने दशहरा-दिवाली पर यात्रियों को दी राहत! ट्रेन के ट्रिप बढ़े, एक्स्ट्रा कोच भी जुड़ेगा

दशहरा और दीपावली से पहले रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है. महाराष्ट्र से कोटा होते हुए उत्तर प्रदेश जाने वालों के लिए रेलवे ने मुंबई सेंट्रल-कानपुर अनवरगंज स्पेशल ट्रेन के 13-13 अतिरिक्त ट्रिप बढ़ाए हैं. ये ट्रिप सितंबर से नवंबर के बीच चलेंगे. इसके अलावा सोगरिया-दानापुर एक्सप्रेस में भी स्लीपर क्लास का एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा.

Advertisement
X
भारतीय रेलवे ने दशहरा-दिवाली को ध्यान में रखकर मुंबई-कानपुर स्पेशल ट्रेन की 13 ट्रिप बढ़ाने का फैसला किया. (File Photo)
भारतीय रेलवे ने दशहरा-दिवाली को ध्यान में रखकर मुंबई-कानपुर स्पेशल ट्रेन की 13 ट्रिप बढ़ाने का फैसला किया. (File Photo)

रेल यात्रियों के लिए फेस्टिवल सीजन से पहले एक काम की खबर है. दशहरा और दीपावली के दौरान घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए रेलवे ने एक और ट्रैवल ऑप्शन बढ़ाया है. महाराष्ट्र से कोटा होते हुए उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को राहत देने के लिए मुंबई सेंट्रल-कानपुर अनवरगंज स्पेशल ट्रेन के 13-13 अतिरिक्त ट्रिप चलाने का फैसला किया गया है. 

इसके अलावा कोटा मंडल की सोगरिया-दानापुर एक्सप्रेस में भी स्लीपर क्लास का एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा. फेस्टिवल सीजन में महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में कन्फर्म बर्थ की डिमांड बढ़ जाती है. यात्रियों की इसी परेशानी को देखते हुए गाड़ी संख्या 09185 मुंबई सेंट्रल-कानपुर अनवरगंज स्पेशल ट्रेन के अतिरिक्त फेरे बढ़ाए गए हैं. यह ट्रेन हर रविवार को चलेगी. इसके अतिरिक्त ट्रिप 13, 20 और 27 सितंबर, 4, 11, 18 और 25 अक्टूबर तथा 1, 8, 15, 22 और 29 नवंबर को होंगे.

वापसी में गाड़ी संख्या 09186 कानपुर अनवरगंज-मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन हर सोमवार को चलेगी. इसके अतिरिक्त ट्रिप 14, 21 और 28 सितंबर, 12, 19 और 26 अक्टूबर तथा 2, 9, 16, 23 और 30 नवंबर को होंगे. इस तरह मुंबई से कानपुर और कानपुर से मुंबई, दोनों दिशाओं में 13-13 अतिरिक्त ट्रिप मिलेंगे. इससे दशहरा और दीपावली के दौरान यात्रियों को ट्रेन में कन्फर्म सीट पाने का एक और ऑप्शन मिलेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Diwali Train Tickets: Booking Opens, Check Special Trains and 60-Day Reservation Rule
दिवाली और छठ के लिए स्‍पेशल ट्रेनों का ऐलान, देखें रूट और शेड्यूल
कुछ घंटों में तय होगी 545 KM की दूरी! वंदे भारत से जुड़ेंगे ये 2 शहर
बिहार में शराब ले जाने वाली नेहा झा की बहन व पिता भी तस्करी में गिरफ्तार हो चुके हैं (Photo: ITG)
AC First में जीजा के साथ बिना टिकट सफर, शराब तस्करी वाली नेहा की 'कुंडली'
गर्भवती महिलाओं को भी लोअर बर्थ की सुविधा देने के लिए विशेष प्रावधान हैं. ( Photo: ITG)
ट्रेन में लोअर बर्थ किसे मिलती है? जानिए रेलवे का पूरा नियम
Diwali Train Tickets: Booking Opens, Check Special Trains and 60-Day Reservation Rule
दिवाली-छठ के टिकट बुकिंग शुरू! 20 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, देखें लिस्ट
Advertisement

सोगरिया-दानापुर एक्सप्रेस में बढ़ेगा कोच

कोटा रेल मंडल के सोगरिया स्टेशन से चलने वाली सोगरिया-दानापुर एक्सप्रेस में भी यात्रियों की सुविधा के लिए स्लीपर क्लास का एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा. गाड़ी संख्या 19801 सोगरिया-दानापुर एक्सप्रेस में यह अतिरिक्त कोच 2 नवंबर से लगेगा. वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 19802 दानापुर-सोगरिया एक्सप्रेस में 3 नवंबर से अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा मिलेगी. 

अतिरिक्त कोच लगने के बाद सोगरिया-दानापुर एक्सप्रेस में कुल 22 कोच हो जाएंगे. इनमें 2 सेकंड एसी, 2 थर्ड एसी, 6 थर्ड एसी इकोनॉमी, 6 स्लीपर, 4 जनरल क्लास, एक जनरेटर कार और एक एसएलआरडी कोच शामिल होंगे. यह ट्रेन सोगरिया से चलकर बारां, रुठियाई, गुना, सागर, दमोह, कटनी, मुडवारा, मैहर और सतना होते हुए दानापुर पहुंचेगी.

फेस्टिवल सीजन में यात्रियों के लिए राहत

रेलवे के इस फैसले से खास तौर पर उन यात्रियों को फायदा होगा, जो महाराष्ट्र से कोटा होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ सफर करते हैं. अतिरिक्त ट्रिप बढ़ने से फेस्टिवल सीजन में बढ़ने वाली पैसेंजर डिमांड को संभालने में मदद मिलेगी और यात्रियों के पास टिकट बुक करने के लिए एक और ऑप्शन होगा. अगर आप मुंबई-कानपुर रूट पर सफर करने वाले हैं, तो सितंबर से नवंबर के बीच की इन अतिरिक्त ट्रिप की तारीखों को ध्यान में रखकर टिकट प्लान कर सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    30 साल की जवान बहू, CCTV से हर गतिविधि पर नजर... हिला कर रख देगी कानपुर में कारोबारी हत्याकांड की कहानी |
    पहले कौशल किशोर की नाराजगी, अब हीरा ठाकुर का एग्जिट... सेंट्रल यूपी कैसे संभालेगी बीजेपी? |
    'मंत्री जी देते रहे CPR, लेकिन नहीं बची जान!" तेलंगाना में IAS नवीन मित्तल के PS राजू का हार्ट अटैक से निधन |
    दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे पर सियासत, विपक्ष ने BJP सरकार पर उठाए सवाल |
    Sprouts Chilla Recipe: नाश्ते में अंकुरित मूंग और चने से बनाएं क्रिस्पी चीला, मिलेगा स्वाद और प्रोटीन |
    सत्य निकेतन हादसे में हुआ बड़ा खुलासा, किराए के लालच में फ्लोर बढ़ाने का लगा आरोप |
    'ट्रॉफी नहीं चाहिए, बस इंडिया को हराना है!' शर्मनाक हार के बाद भी कम नहीं हुई पाकिस्तान की अकड़, सामने आया VIDEO |
    Suzuki का बड़ा ऐलान, नए अपडेट के साथ आई Gixxer रेंज, इतने रुपये है कीमत |
    बिहार और मध्य प्रदेश में बाढ़ का तांडव, उफान पर नदियां |
    हार्दिक पंड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका संग शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें
    Advertisement