क्या आपको सच में मल्टीविटामिन की जरूरत है? अच्छी डाइट लेने वालों को भी सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं, जानें

आज के समय में मल्टीविटामिन लेने का चलन काफी बढ़ गया है. किसी को थकान रहती हो या बाल झड़ें, लोग सबसे पहले मल्टीविटामिन खरीद लेते हैं. सोशल मीडिया ने भी इनको हेल्थ रूटीन का हिस्सा बना दिया है. ऐसे में कई लोग बिना डॉक्टरों की सलाह के इनको खुद से खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर व्यक्ति को रोज मल्टीविटामिन की जरूरत होती है? अगर आप पहले से अच्छी और संतुलित डाइट ले रहे हैं तो क्या फिर भी विटामिन की गोली खाना जरूरी है? इस बारे में एक्सपर्ट से जानेंगे, लेकिन पहले ये समझें कि मल्टीविटामिन है क्या.

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मल्टीविटामिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें कई तरह के विटामिन और मिनरल होते हैं. इनमें विटामिन A, B कॉम्प्लेक्स, C, D, E के साथ जिंक भी होता है. लेकिन हर मल्टीविटामिन एक जैसा नहीं होता है. किसी में किसी विटामिन की मात्रा ज्यादा हो सकती है तो किसी में कम होती है.

अच्छी डाइट लेते हैं तो क्या मल्टीविटामिन जरूरी है?

इस बारे में दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग में डायरेक्टर डॉ. एलएच घोटेकर ने बताया है. वह कहते हैं कि अगर आपकी डाइट में रोज अलग-अलग तरह के फल, सब्जियां, दालें हैं तो समझें कि आप अच्छी डाइट ले रहे हैं. ऐसे मामलों में मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं होती है. लेकिन अच्छी डाइट लेने के साथ- साथ ये भी देखना जरूरी है कि जो आप खा रहे हैं वह शरीर में लग रहा है या नहीं, मतलब कि आपका न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन अच्छा होना चाहिए. अगर आपका वजन ठीक है. कमजोरी नहीं रहती है और शरीर में खून की कमी नहीं है तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है.

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कब है मल्टीविटामिन लेने की जरूरत

डॉ. घोटेकर बताते हैं कि अगर आपको कमजोरी, थकान, हाथ-पैरों में झनझनाहट है शरीर में खून की कमी हो रही है तो जरूरत पड़ने पर डॉक्टर जांच कर सकते हैं कि किसी पोषक तत्व की कमी है या नहीं. अगर कमी है तो मल्टीविटामिन शुरू किया जा सकता है. डॉक्टर ये भी देख सकते हैं कि आपका न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं, अगर ये हो रहा है तो अच्छी बात है अगर नहीं है तो फिर पहले इसका इलाज कराना जरूरी है. उसके बाद डॉक्टर की सलाह से मल्टीविटामिन लें. लेकिन इनकी ओवरडोज न करें.

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ज्यादा विटामिन लेना भी नुकसान पहुंचा सकता है

कुछ विटामिन और मिनरल जरूरत से ज्यादा लेने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं. खासकर जब व्यक्ति मल्टीविटामिन के साथ अलग से विटामिन की गोलियां और फोर्टिफाइड फूड भी ले रहा हो, तब किसी पोषक तत्व की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो सकती है. कुछ सप्लीमेंट दवाओं के साथ इंटरैक्शन भी कर सकते हैं.

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