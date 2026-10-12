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Shukra Asta 2026: नवरात्र में शुक्र अस्त, 14 अक्टूबर से कुंभ समेत इन 4 राशियों के अच्छे दिन शुरू

Shukra Asta 2026: 14 अक्टूबर से शुक्र तुला राशि में अस्त होने वाले हैं. इसके बाद शुक्र 30 अक्टूबर को उदयवान होंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह परिवर्तन चार राशियों को आर्थिक मोर्चे पर लाभ देने वाला साबित हो सकता है.

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शुक्र 14 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक अस्त रहेंगे. (Photo: ITG)
शुक्र 14 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक अस्त रहेंगे. (Photo: ITG)

14 अक्टूबर को शुक्र तुला राशि में अस्त होने जा रहे हैं. ज्योतिषविदों ने अस्त शुक्र को कुछ राशियों के लिए शुभ बताया है. इस दौरान मेष, कर्क, कन्या और कुंभ राशि वालों के लिए धन से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत बताए जा रहे हैं. इसके बाद शुक्र 30 अक्टूबर को उदयवान होंगे. ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धनधान्य, वैभव और सुखों का कारक ग्रह माना गया है. आइए जानते हैं कि नवरात्र में शुक्र अस्त होकर किन राशियों को लाभ देने वाले हैं.

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए शुक्र का अस्त होना करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है. नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और काम करने के तरीके की सराहना हो सकती है. व्यापारियों को पुराने संपर्कों के जरिए आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि बड़े आर्थिक फैसले जल्दबाजी में लेने से बचना बेहतर रहेगा. किसी भी नए अवसर पर आगे बढ़ने से पहले उससे जुड़े पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करें.

कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र की यह स्थिति धन और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रही है. नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या वेतन वृद्धि से जुड़ी चर्चा आगे बढ़ सकती है. कारोबार करने वालों को नए ग्राहक मिल सकते हैं और व्यापार विस्तार के अवसर बन सकते हैं. परिवार से जुड़े किसी अहम आर्थिक मामले में भी राहत मिलने की संभावना है. मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिल सकती है.

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कन्या राशि
कन्या राशि के लिए शुक्र के अस्त होने के प्रभाव से जुड़े संकेत आर्थिक मामलों को लेकर महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इस राशि के लिए करियर, कारोबार या धन लाभ से जुड़े विशिष्ट परिणामों का विवरण नहीं दिया गया है. इसलिए इस अवधि में कन्या राशि के जातकों को लेकर किसी निश्चित लाभ का दावा नहीं किया जा सकता. शुक्र को धन और वैभव का कारक माना जाता है, लेकिन उनके अस्त होने का प्रभाव हर राशि के लिए अलग हो सकता है.

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का अस्त होना करियर और आर्थिक स्थिति के लिहाज से अहम रह सकता है. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. कामकाज के सिलसिले में लाभकारी अवसर सामने आ सकते हैं. व्यापारियों को किसी नई डील से फायदा मिल सकता है. आय बढ़ाने के नए रास्ते भी खुल सकते हैं. हालांकि, बढ़ती आमदनी की संभावनाओं के बीच खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा. आर्थिक योजनाओं पर ध्यान देकर आप उपलब्ध अवसरों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं.

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