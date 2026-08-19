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Shani Nakshatra Parivartan 2026: 20 अगस्त को नक्षत्र बदलेंगे शनिदेव! साढ़ेसाती झेल रहीं 3 राशियों को मिलेगी कष्टों से मुक्ति

Shani Nakshatra Parivartan 2026: क्या आप भी शनि की साढ़ेसाती से परेशान हैं? 20 अगस्त से शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन आपकी जिंदगी में बड़ा मोड़ लाने वाला है. चलिए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

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शनि नक्षत्र 2026 राशिफल (Photo: ITG)
शनि नक्षत्र 2026 राशिफल (Photo: ITG)

Shani Nakshatra Parivartan 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कर्मफलदाता और न्याय का देवता माना गया है. शनि ग्रह सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए इनका राशि या नक्षत्र परिवर्तन सभी राशियों पर गहरा प्रभाव डालता है. 20 अगस्त को शनिदेव अपने नक्षत्र में परिवर्तन करने जा रहे हैं. शनि के इस नक्षत्र गोचर से साढ़ेसाती का सामना कर रही राशियों को कष्टों और मानसिक तनाव से बड़ी राहत मिलेगी. आइए जानते हैं साढ़ेसाती से प्रभावित इन राशियों पर शनि के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा.

मेष राशि (Aries)
मेष राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है. यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में स्थिरता लाएगा.

राहत व संतुलन: अचानक आने वाली रुकावटों में कमी आएगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी.

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व्यापार व निर्णय: व्यापार से जुड़े जातकों को सोच-समझकर किए गए निवेश से लाभ होगा और योजनाएं सफल होंगी.

कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है. नक्षत्र परिवर्तन से कुंभ राशि वालों को विशेष राहत मिलने जा रही है.

कष्टों से मुक्ति: लंबे समय से चले आ रहे मानसिक तनाव और संघर्ष का दौर अब समाप्त होने की दिशा में बढ़ेगा.

करियर व धन: कार्यक्षेत्र में अटके हुए काम गति पकड़ेंगे. रुका हुआ धन प्राप्त होने से आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी.

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मीन राशि (Pisces)
मीन राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती का दूसरा (मध्य) चरण प्रभाव में है.

मानसिक शांति: नक्षत्र बदलने से मन में बना हुआ अज्ञात भय, भ्रम और कार्यस्थल का दबाव कम होगा.

सफलता: आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू होगा. परिजनों और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा.

विशेष उपाय
शनिदेव की कृपा पाने और साढ़ेसाती के कष्टों को दूर करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ऊं शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें. गरीबों और जरूरतमंदों को काले तिल, उड़द की दाल या वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

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