How To Reuse Old Jeans: पुरानी जींस को फेंकने की बजाय बनाएं कमाई का जरिया, इन 4 चीजों से शुरू करें घर बैठे छोटा बिजनेस

How To Reuse Old Jeans: जब भी घर की सफाई करने की बात आती है तो अक्सर लोगों के दिमाग में सबसे पहले घर की अलमारी से पुराने कपड़े, जूते और सामान निकालने की बात आती है. अलमारी की सफाई करते वक्त कई बार आपके हाथ में कई जींस आती हैं, जिन्हें आप पहनते नहीं हैं. हो सकता है ये जींस सालों से तह बनकर रखी हों या फिर पहनने लायक ही नहीं बची हों. अगर आपकी अलमारी में भी ऐसी कई पुरानी जींस हैं, तो आप उसे बेकार समझकर फेंक देते हैं. लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए.



लेकिन अगर आप थोड़ा क्रिएटिव हैं, तो यही पुरानी जींस आपके लिए कमाई का जरिया बन सकती है. मजबूत डेनिम कपड़े से ऐसी कई काम की चीजें बनाई जा सकती हैं, जिन्हें घर पर तैयार करके ऑनलाइन या आसपास के बाजार में बेचा जा सकता है. खास बात ये है कि इसके लिए बहुत ज्यादा सामान या बड़े इंवेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं होती है.



1. पुरानी जींस से बनाएं डेनिम कोस्टर: आप घर की अलमारी में रखी पुरानी जींस से आप डेनिम कोस्टर्स बना सकते हैं. पुरानी जींस के पैरों वाले हिस्से को काटकर छोटे चौकोर टुकड़े तैयार किए जा सकते हैं. इनके किनारों के कुछ धागे निकालकर इन्हें फ्रिंज वाला लुक दिया जा सकता है. ये कोस्टर्स देखने में बहुत ही स्टाइलिश और सुंदर लगते हैं. चार कोस्टर का एक सेट बनाकर खूबसूरती से पैक किया जा सकता है.

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2. चार्जर और केबल के लिए बनाएं कॉर्ड ऑर्गेनाइजर: फोन के चार्जर और ईयरफोन की तारें अक्सर उलझ जाती हैं. आप पुरानी जींस से कॉर्ड ऑर्गेनाइजर भी बना सकते हैं. पुरानी जींस से छोटे स्ट्रैप काटकर उनके दोनों सिरों पर स्नैप बटन लगाएं. इससे एक आसान कॉर्ड ऑर्गेनाइजर तैयार हो जाएगा. इसे छोटा और इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट होने की वजह से आसानी से बेचा जा सकता है.

3. जींस से बनाएं की-चेन और टैसल: बची हुई डेनिम को पतली स्ट्रिप्स में काटकर की-रिंग में लगाया जा सकता है. ऊपर की तरफ धागे से कसकर बांधकर इसे टैसल जैसा लुक दें. अलग-अलग रंग के धागों का इस्तेमाल करके इसे और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है. बैग या चाबी में लगाने के लिए ऐसी हैंडमेड चीजें अच्छी लगती हैं.

4. जींस की जेब से बनाएं छोटी पाउच: पुरानी जींस की पीछे वाली जेब को अलग करके भी एक शानदार छोटा पाउच बनाया जा सकता है. जेब के बॉर्डर को वैसे ही रहने दें और ऊपर छोटा मैग्नेटिक क्लोजर लगा दें. इसमें सिक्के, कैश, ईयरबड्स या दूसरी छोटी चीजें रखी जा सकती हैं. इस तरह जींस का वो हिस्सा भी बेकार नहीं जाएगा, जो पहले सिर्फ कपड़े का एक हिस्सा था.

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कम खर्च में कहां से जुटाएं पुरानी जींस: इन चीजों को बनाने के लिए नई डेनिम खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में पड़ी पुरानी जींस, दोस्तों या रिश्तेदारों की खराब हो चुकी जींस इस्तेमाल की जा सकती है. इसके अलावा सेकेंड हैंड दुकानों से भी कम कीमत पर पुरानी जींस मिल सकती है. मजबूत और ज्यादा स्ट्रैच वाली न होने वाली डेनिम ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए बेहतर रहती है.

ज्यादा सामान बनाकर बचाएं समय

अगर इसे कमाई का जरिया बनाना चाहते हैं, तो एक-एक चीज अलग-अलग बनाने की बजाय बैच में काम करें. पहले सारी जींस काटकर टुकड़े तैयार कर लें, फिर एक साथ स्नैप बटन या रिंग लगाएं और आखिर में सभी चीजों की पैकिंग करें. इससे हर प्रोडक्ट पर लगने वाला समय कम होगा और आप ज्यादा सामान तैयार कर पाएंगे.

ऑनलाइन बेचते समय फोटो पर दें खास ध्यान

इन हैंडमेड प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया, लोकल ग्रुप्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं. फोटो ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए दिखे. जैसे कोस्टर पर कप रखा हो या कॉर्ड ऑर्गेनाइजर में चार्जर लगा हो. इससे कस्टमर को समझ आता है कि चीज असल में कितनी काम की है.

कबाड़ समझकर न फेंकें पुरानी जींस

पुरानी जींस को दोबारा इस्तेमाल करने से न सिर्फ घर का बेकार सामान कम होता है, बल्कि उससे एक छोटा क्रिएटिव बिजनेस भी शुरू किया जा सकता है. शुरुआत घर में मौजूद पुरानी जींस से करें, कुछ प्रोडक्ट्स बनाएं और फिर उनकी बिक्री का तरीका तलाशें. यानी जिस जींस को आप फेंकने वाले थे, वही थोड़ी मेहनत के बाद आपके लिए कमाई का सामान बन सकती है.

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